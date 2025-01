Administração do Glodok Plaza se compromete a apoiar investigação de incêndios que ceifam vidas

Jacarta, VIVA – PT. A TCP Internusa, na qualidade de gestora do Glodok Plaza, expressa as suas mais profundas condolências às vítimas e familiares afectados pelo incêndio que vitimou várias pessoas na tarde de quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025.

Leia também: Dois sacos com corpos de vítimas do incêndio no Glodok Plaza encontrados novamente

Gerente Jurídico PT. TCP Internusa, Stevana Rani afirma que a Glodok Plaza Management cumpre sempre os regulamentos e normas legais aplicáveis, incluindo o cumprimento das licenças de construção sob a forma de certificado de aptidão funcional (SLF).

“Em seguida, cumpra as licenças de construção relacionadas com segurança contra incêndios, prevenção e controlo de riscos de incêndio, bem como K3 em edifícios”, disse Stevana no seu comunicado datado de quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

Leia também: Prabowo: Podemos manter a calma em meio a um mundo atormentado por conflitos

 Incêndio na Praça Glodok

Além disso, Stevana disse ainda que todos os equipamentos de segurança, incluindo os de combate a incêndios, foram instalados de acordo com as normas estabelecidas e estavam funcionando corretamente quando ocorreu o incidente.

Leia também: Corpo de Bombeiros revela que 361 edifícios em Jacarta não atendem aos requisitos de segurança contra incêndio

É claro, disse ele, que a Glodok Plaza Management continuará a cooperar com todas as autoridades relevantes para realizar investigações sobre o incêndio que matou várias vítimas.

“A administração do Glodok Plaza cooperou e continuará a cooperar plenamente com todas as autoridades relevantes para apoiar o processo de investigação deste incidente”, disse ele.

Além disso, Stevana garante que a segurança dos visitantes e lojistas seja sempre uma prioridade. Portanto, enfatizou que o seu partido está empenhado em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis.

“Estamos totalmente empenhados em cumprir as normas e regulamentos aplicáveis ​​nas vertentes operacionais realizadas, de acordo com o que o governo determinou”, explicou.

Nesta ocasião, Stevana também expressou a sua gratidão a todas as partes que ajudaram a gerir e evacuar o incêndio.

“Gostaríamos de expressar a nossa mais profunda gratidão a todas as partes que ajudaram a lidar com este incidente, especialmente aos bombeiros e bombeiros, BNPB, polícia, forças de segurança e todas as partes envolvidas”, disse ele.

Sabe-se que desde que ocorreu o incêndio no Glodok Plaza, na noite de quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, 14 pessoas foram dadas como desaparecidas, nomeadamente Ade Aryati (29), Sinta Amelia (20), Aldrinas (29), Aulia Belinda (28 ), Oshima. Yukari (25).

Depois Deri Saiki (25), Indira Seviana Bela (25), Keren Shalom J (21), Intan Mutiara (26), Desty, Zukhi Radja (42), Chika Adinda Yustin (26), Muljadi (56) e Dian Cahyadi. (38).