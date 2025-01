Administrador da FEMA diz que eventos climáticos ‘não discriminam’ na política

A administradora da FEMA, Deanne Criswell, disse no domingo que é importante que eventos climáticos, como os incêndios florestais na Califórnia, não se tornem políticos.

Em uma entrevista no programa “State of the Union” da CNN, o apresentador Jake Tapper perguntou a Criswell sobre o presidente eleito Trump ter chamado o governador da Califórnia, Gavin Newsom, de incompetente porque os incêndios florestais não pararam completamente.

Sobre se está preocupado com o facto de “a política poder atrapalhar a ajuda humanitária”, Criswell disse a Tapper: “Precisamos de garantir que as catástrofes nunca sejam politizadas”.

“Não importa se você é democrata ou republicano”, continuou ele. “Esses tipos de fenômenos climáticos não discriminam.

Criswell disse estar confiante de que a ajuda humanitária continuará quando o presidente Biden deixar o cargo e Trump tomar seu lugar.

“As mulheres e os homens da FEMA continuarão a trabalhar arduamente para garantir que continuamos a apoiar todos os afetados”, disse ele.

“Eles trabalharão nesta transição como fizeram em todas as outras transições presidenciais para fornecer os serviços para os quais as pessoas são elegíveis e para garantir que estamos ajudando essas comunidades a se recuperarem”, acrescentou.

O número de mortos nos incêndios florestais no sul da Califórnia chegou a 16 na noite de sábado, com cinco mortes causadas pelo incêndio em Palisades e 11 causadas pelo incêndio em Eaton, de acordo com uma atualização do Los Angeles County Coroner’s Office.

Na manhã de domingo, o incêndio em Palisades estava apenas 11% contido e queimou 23.654 acres. O incêndio em Eaton foi contido apenas 15% e queimou 14.117 acres.

