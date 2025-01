Administrador municipal é preso por registrar imóveis com documentos falsos

A polícia do Portão de Halasuru registou um FIR contra um funcionário administrativo da aldeia de Hoskote Taluk por alegadamente registar três propriedades através da falsificação de documentos há quatro anos.

Após uma investigação detalhada, Srinivas H., tahsildar, Bengaluru South Taluk, apresentou na terça-feira uma queixa à polícia buscando ação legal contra Jamsheed Ahamed Khan.

De acordo com a denúncia, o arguido apresentou os imóveis para registo em nome do então tahsildar de Bengaluru Sul em julho de 2021. Ele visitou o escritório para realizar o processo de registo alegadamente por meios duvidosos quando o tahsildar não estava presente no escritório .

O incidente veio à tona quando uma petição foi apresentada ao gabinete do Vice-Comissário solicitando uma investigação detalhada.

Com base no relatório, foi ordenada uma investigação que concluiu que o arguido abusou de poder e registou três imóveis após preencher os documentos correspondentes ao processo de registo, disseram as fontes.

A polícia autuou o acusado de acordo com a Lei de Registros Públicos do Estado de Karanata.