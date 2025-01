Admissão UG: Princípio de elasticidade na reserva útil para Arunthathiyars nas faculdades de artes do governo de Tamil Nadu

O princípio da elasticidade na reserva provou ser útil para Arunthathiyars na admissão em cursos universitários em faculdades governamentais de artes.

Isto é evidente numa resposta da Faculdade Governamental de Artes e Ciências, Sathyamangalam, no distrito de Erode, a uma consulta sobre a Lei do Direito à Informação (RTI) por O hindu sobre a eficácia da Lei de Reservas Especiais Tamil Nadu Arunthathiyars. A lei, formulada pelo governo de Dravida Munnetra Kazhagam, liderado por M. Karunanidhi (2006-2011), prevê uma reserva de 3% dentro da quota global de 18% para castas programadas.

Fundada durante 2016-2017, a universidade, afiliada à Bharathiar University, Coimbatore, afirmou que no ano inaugural, o número de Castes-Arunthathiyars SC(A) admitidos foi cinco sob reserva especial. No entanto, o número de candidatos SC(A) admitidos no ano, tanto na categoria reserva como no concurso público (OC), foi de 47, o que significa que foram acomodados mais 42 alunos. Nos últimos dois anos houve um aumento substancial no seu número.

Em 2023-24 e 2024-25, dos 119 e 88 alunos SC(A) admitidos respetivamente, apenas 18 em cada um dos dois anos caíram na quota especial. Nos últimos dois anos, foram acomodados um total de 101 e 70 alunos na categoria OC. Outras comunidades abrangidas pelo plano de reserva também estão alojadas na categoria CO, caso sejam consideradas elegíveis.

Observando que a tendência, conforme encontrada na Universidade Sathyamangalam, não é exclusiva de nenhum lugar do estado, um funcionário do Departamento de Ensino Superior disse que qualquer exame dos dados de admissão de candidatos SC(A) nos últimos quatro ou cinco anos mostra que o número de alunos da comunidade admitidos na categoria OC vem aumentando.

Uma das características da lei de 2009 é que ela permite que os candidatos disponíveis do SC(A) concorram até mesmo para assentos não preferenciais dentro da cota global do SC, uma vez preenchidos os assentos abaixo da cota de 3%.