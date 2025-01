Adolescente atira e mata estudante e a si mesmo na Antioch High School em Nashville, diz a polícia

Um estudante foi morto e outro estudante foi ferido na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) em um tiroteio no refeitório de uma escola secundária de Nashville, disse a polícia.

O atirador de 17 anos, que também era estudante na Antioch High School, atirou e se matou com uma arma, disse o porta-voz da polícia de Metro Nashville, Don Aaron, durante uma entrevista coletiva.

O chefe de polícia John Drake disse que o atirador “confrontou” uma estudante de 16 anos no refeitório e abriu fogo, matando-a. Drake disse que a polícia está investigando o motivo e se os estudantes baleados foram os alvos.

O estudante ferido sofreu um arranhão, foi tratado e recebeu alta do hospital, disse ele. Outro estudante foi levado a um hospital para tratamento de uma lesão facial ocorrida durante uma queda, disse Aaron.

Havia dois oficiais de recursos escolares no prédio quando o tiroteio ocorreu por volta das 11h CDT, disse Aaron. Eles não estavam nem perto da cafeteria e, quando chegaram lá, o tiroteio havia terminado e o atirador havia cometido suicídio, disse Aaron.

A escola tem cerca de 2.000 alunos e está localizada em Antioch, um bairro a cerca de 16 quilômetros a sudeste do centro de Nashville.

Num centro de segurança familiar perto de um hospital, as autoridades ajudaram pais chocados a reunirem-se com os seus filhos.

Dajuan Bernard estava esperando em um posto de gasolina Mapco para encontrar seu filho, um aluno do 10º ano, que estava detido no auditório com outros alunos na tarde de quarta-feira. Ele ouviu falar do tiroteio pela primeira vez por meio de seu filho, que “ficou um pouco surpreso”, disse Bernard. Seu filho estava no andar de cima de onde aconteceu, mas disse que ouviu os tiros.

“Ele estava bem e me disse que estava tudo bem”, disse Bernard.

“A mãe dele quer estudar em casa de qualquer maneira, então não sei. “Podemos considerar isso”, disse ele. “Este mundo é tão louco que poderia acontecer em qualquer lugar. Temos simplesmente de proteger as crianças e criá-las correctamente para evitar que façam isto. Essa é a parte mais difícil.”

Fonda Abner, cuja neta é estudante da escola, disse que a Antioch High não possui detectores de metal que alertem as autoridades sobre a presença de armas. A Sra. Abner estava esperando para encontrá-la enquanto os alunos eram levados de ônibus da escola para o centro de segurança familiar.

“É estressante esperar aqui”, disse ele. A neta ligou para ela algumas vezes, mas ela apenas ouviu um barulho e pensou que fosse um mostrador de bolso. Eles conversaram brevemente antes de serem interrompidos.

“Tenho 60 anos e lembro-me de quando eles discutiram, brigaram e ficaram amigos na semana seguinte, duas semanas depois”, disse Abner. “Hoje em dia, essas crianças só querem acabar com a vida de alguém… É simplesmente ridícula a maneira como as crianças lidam com as situações agora.”

O tiroteio na escola de quarta-feira ocorre quase dois anos depois que um atirador abriu fogo em outra escola primária particular de Nashville, matando seis pessoas, incluindo três crianças.

A tragédia desencadeou um esforço de meses entre centenas de organizadores comunitários, famílias, manifestantes e muitos outros, apelando aos legisladores para que considerassem a aprovação de medidas de controlo de armas em resposta ao tiroteio.

Contudo, num estado predominantemente republicano, os legisladores republicanos recusaram-se a fazê-lo. Com a maioria absoluta republicana intacta após as eleições de Novembro, é improvável que as atitudes tenham mudado o suficiente para considerar qualquer projecto de lei significativo que aborde o controlo de armas.

Em vez disso, os legisladores têm estado mais abertos a aumentar a segurança nas escolas, incluindo a aprovação de um projeto de lei no ano passado que permitiria a alguns professores e funcionários portar armas escondidas nas dependências das escolas públicas e proibiria que os pais e outros professores soubessem quem está armado.

Antioquia sofreu outros tiroteios notáveis ​​nos últimos anos. Um tiroteio fatal em 2017 na Igreja de Cristo da Capela Burnette matou uma mulher e feriu sete pessoas. E em 2018, um atirador matou quatro pessoas em uma Waffle House.