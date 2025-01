As famílias das vítimas condenaram um veredicto ‘excessivamente suave’ por um assassino de Southport, buscando um rabbit de vida

O assassino de Southport Axel Rudakuban foi condenado a pelo menos 52 anos de prisão depois de reconhecer a culpa de 16 pontos de acusação, incluindo o assassinato de três meninas, anunciou o Ministério Público do Reino Unido na quinta -feira.

No Tribunal da Coroa em Liverpool no início desta semana, o jogador de 18 anos declarou o culpado da facada mortal de Baby King, seis, Elsie Dot Stancombe, Sete, e Alice da Silva Aguiar, nove, bem como dez tentativas no assassinato, durante o evento na dança da escola.

Rudakuban, nascido na Grã-Bretanha de seus pais de Ruanda, também reconheceu a culpa da produção do veneno biológico de Ricin e a posse do Manual de Treinamento da Al Qaeda, que continha conselhos e instruções sobre a Comissão de Atos Terroristas, incluindo O uso de veneno e instruções sobre como realizar um ataque de faca.

O acusado foi imposto uma sentença mínima para esse crime, que ainda é um dos mais altos nos registros e a maior punição pelo assassino de sua idade. Considerando os 175 dias em que Rudakuban já havia servido sob custódia, ele estaria na prisão por 51 anos e 190 dias antes que o Comitê de Discurso condicional pudesse ser considerado.

“É muito provável que eles nunca sejam lançados” disse o juiz Julian Goose, citando casas de jornais locais.

As famílias das vítimas condenaram um veredicto do tribunal em busca de uma sentença de prisão perpétua pelo assassino. De acordo com as declarações da influência sobre as vítimas lidas no tribunal e citadas pelo telégrafo, é “Só certo” Para que Rudakuban enfrente uma escrava da vida após os infligidos em sua família “Toda a vida de tristeza.”

A sentença já foi encaminhada a agentes da lei sob o programa por multas injustificadamente leves para exame.

A tragédia, que causou rebeliões violentas anti -imigrantes em toda a Inglaterra, ocorreu em julho do ano passado em Southport, uma cidade costeira de cerca de 30 km ao norte de Liverpool. Segundo as autoridades locais, 26 crianças, entre seis e 13 anos, participaram de um estúdio de dança em Taylor Swift para férias de verão.