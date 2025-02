Adolescente morto e quatro feridos em um ataque de faca na Áustria

A polícia deteve uma nacionalidade síria após uma facada pelo menos cinco na cidade de Villach

O ataque de faca ocorreu no sábado, na cidade de Villach, no sul da Áustria, deixando um adolescente dos mortos e pelo menos quatro feridos. O suspeito, identificado como um cidadão sírio de 23 anos, foi preso pela polícia após o incidente.

A vítima era um adolescente de 14 anos, disse o porta-voz da polícia Rainer Dionilio para a AFP. O motivo por trás do ataque não ficou claro imediatamente e a investigação ainda está em andamento.

“O homem atacou aleatoriamente os transeuntes -por uma faca”. Disse um porta -voz.

O requerente de asilo sírio de 23 anos esfaqueou aleatoriamente cinco pessoas na rua perto da ponte Drau em Villach, matando um garoto de 14 anos. O motorista da entrega de comida parou o ataque batendo nele com um carro. Um suspeito está sob custódia e o outro ainda está fugindo. #Villachpic.twitter.com/3acokccc9x6 – Geopoliti𝕏 (@daliootory) 15 de fevereiro de 2025

Duas das quatro pessoas feridas sofreram feridas graves e as outras sofreram ferimentos leves, informou o emissor nacional austríaco ORF. O ataque foi obviamente interrompido por um trabalhador que estava dirigindo seu veículo no suspeito, impedindo mais danos, disse a polícia. As autoridades não excluíram a possibilidade de que o outro agressor estivesse envolvido.

Segundo relatos da mídia, citando testemunhas oculares, ele gritou o suspeito “Allah Akbar” Durante o tumulto.

Imagens optadas circulavam pelo estado da Internet que eles mostram um homem enfrentado por um policial armado. Ele parece sorrir após o ataque enquanto levanta o dedo indicador da mão direita. O gesto, relacionado à afirmação muçulmano da fé, foi amplamente utilizado pelos radicais islâmicos, incluindo o Estado Islâmico (IS, ISIS anterior) terroristas.