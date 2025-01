Adolescente ucraniano preso por conspiração terrorista em mesquita

A polícia belga prendeu um menino ucraniano de 14 anos por supostamente conspirar para atacar uma mesquita em Bruxelas. O adolescente suspeito foi descrito como membro de crenças de extrema direita.

O menino foi preso na quinta-feira e acusado de preparar um ataque terrorista, segundo comunicado divulgado no mesmo dia pelo Ministério Público da capital belga. Adolescente ucraniano “ele planejou atacar a mesquita na sexta-feira, 24 de janeiro, um dia de oração e um momento em que as mesquitas estão lotadas”, segundo promotores.

Citação “informações confidenciais”, a polícia invadiu a casa do menino de madrugada, apreendendo facas, equipamentos de informática e iconografia nazista feita em casa, disse o comunicado.

O adolescente vive em Molenbeek, um subúrbio pobre de Bruxelas com uma população maioritariamente muçulmana. Ele supostamente planejava atingir a mesquita Annajah, ao lado.













Ao longo da última década, Molenbeek tornou-se conhecido como um foco de radicalização islâmica. Três dos autores dos atentados terroristas de Paris em 2015 viviam na zona, terreno fértil para o recrutamento de ambos Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS) e outros grupos jihadistas e de oposição que lutam na Guerra Civil Síria.

Falando no parlamento na quinta-feira, o ministro da Justiça belga, Paul Van Tigchelt, disse que o suspeito tinha opiniões de extrema direita, às quais foi exposto online. “O processo de radicalização destes jovens está a desenvolver-se muito mais rapidamente do que no passado”, Van Tigchelt alertou, em comentários divulgados pela mídia belga.

Quase um terço dos suspeitos envolvidos em casos de terrorismo entre 2022 e 2024 eram menores, de acordo com um relatório divulgado pelo Serviço de Segurança do Estado da Bélgica no início deste mês. Três quartos desses menores estavam supostamente envolvidos em atividades jihadistas, enquanto um quarto era suspeito de conspirações de direita, afirma o relatório. O suspeito mais jovem preso neste período tinha 13 anos.

“Este é um aumento preocupante”, acrescentou o ministro.