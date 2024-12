Adoração Umrah, Wanda Hara: sem ordens e com plena consciência

Jacarta – A famosa estilista de moda, Wanda Hara, tornou-se tema de conversa pública após compartilhar o momento em que realizou a peregrinação Umrah na Terra Santa. A aparição de Wanda, dessa vez sem maquiagem e com a cabeça raspada, chamou a atenção de muitas festas. Wanda deu este passo como um reflexo do percurso da sua vida num ano cheio de dinâmicas.

Wanda já esteve sob os holofotes no meio do ano, quando apareceu em um estúdio com um hijab e lenço na cabeça. Role mais, ok?

Embora ele tenha se desculpado pela polêmica, o incidente deixou um enorme impacto em sua vida pessoal. Perto do final do ano, Wanda decidiu realizar a peregrinação Umrah, decisão que ela viu como um passo espiritual para se acalmar e se aproximar de Deus.

Em seu upload nas redes sociais, Wanda é vista em frente à Kaaba vestindo roupas ihram. Sua aparência natural sem esmalte cosmético mostra um novo lado de Wanda Hara, conhecida por ser glamorosa. Sua decisão de raspar a cabeça até ficar careca também foi um símbolo de bravura e um novo passo em sua vida.

Como estilista de moda que muitas vezes parece feminina, essa mudança é vista como uma forma de identidade mais masculina e autêntica. O apoio também veio de celebridades que eram seus clientes fiéis. O casal de celebridades Gilang Widhia Pramana e Shandy Purnamasari até acompanhou Wanda em sua viagem à Umrah. Gilang, em seu momento de intimidade, teria ajudado Wanda a raspar o cabelo.

 Wanda Hara foi arrastada para um caso de suposta blasfêmia religiosa

“Sem ordens e com plena consciência, rezei e esperei verdadeiramente pelo sucesso de todos os meus bons amigos que me apoiaram na alegria e na dor.

Neste mundo curto, que todos vocês estejam sempre rodeados de coisas boas e de pessoas boas.

Espero que eles nunca machuquem as pessoas que são gentis comigo, nunca façam nada de errado, apenas me amem.“, escreveu.

Na Terra Santa, Wanda também compartilhou um retrato dela mesma que teve a oportunidade de se aproximar da porta da Kaaba. Através deste upload, fãs e colegas transmitiram muitas orações e esperanças para que a adoração de Wanda fosse um sucesso. Wanda disse que este ano foi um ano cheio de desafios.

Neste momento de adoração, Wanda orou por olhos que sejam capazes de ver a bondade dos outros, um coração aberto ao perdão e uma alma que se mantenha firme em suas crenças. Sem esquecer, Wanda agradeceu o apoio das pessoas mais próximas que continuaram a amá-la e apoiá-la, mesmo quando foi duramente criticada no meio do ano.

“Masha Allah, irmã Wanda está certa, “aprenda com os erros de ontem, não com o avô da casa ao lado“, escreveram internautas.

“Às vezes precisamos estar um pouco “sensibilizados” para percebermos… masyaallah irmã,“, disse outro.