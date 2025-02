Adrien Brody revela que Kim Kardashian o confundiu por Adam Brody

Adrien Brody recentemente compartilhou uma confusão divertida que envolve Kim Kardashianque o rotulou por engano em vez de Adam Brody Enquanto elogia a série Netflix, ninguém quer isso. Durante sua aparição no The Tonight Show, Adrien revelou como o erro causou um aumento na atividade em suas redes sociais. O ator também compartilhou o encontro divertido no programa de entrevistas.

Neste artigo, aprofundaremos o que Adrien Brody revelou sobre a confusão de Kim Kardashian sobre ele.

Adrien Brody fala sobre a confusão de Kim Kardashian sobre ele

As redes sociais da estrela de Hollywood, Adrien Brody “explodiram” inesperadamente depois que a socialite Kim Kardashian o rotulou por engano em uma publicação. Enquanto compartilhava seus pensamentos sobre a série Netflix, ninguém quer isso, Kardashian pretendia rotular Adam Brody, mas mencionou acidentalmente Adrien. Ela escreveu: “Eu ameaçei quatro episódios, é tão bom que você deve ver!” A confusão causou um aumento em sua atividade no Instagram e compartilhou o incidente divertido que envolve Kardashian em The Tonight Show.

Adrien Brody brincou: “Ela voou na minha internet. Meu Instagram enlouqueceu.

Enquanto Adrien Brody achou que toda a situação era engraçada, Adam Brody tem desfrutado do burburinho em torno de alguém queira isso. O programa de comédia romântica da Netflix venceu o Globo de Ouro e generalizou indicações de louvor para os críticos. Enquanto isso, Adrien está tendo um ano de sucesso dele, recebendo aclamação crítica por seu papel no brutalista.