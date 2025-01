Advogado morto a tiros por OTK na véspera de Ano Novo em Bone, família revela fatos chocantes

Osso, AO VIVO – O caso da morte de um advogado chamado Rudy S. Gani em Bone Regency, South Sulawesi (Sulsel) ainda deixa um ponto de interrogação. O motivo é que o advogado de 49 anos foi morto a tiros por um desconhecido (OTK) enquanto comia com sua família na véspera de Ano Novo, terça-feira, 31 de dezembro de 2024.

Leia também: Uma pessoa morre em tiroteio na área de descanso da estrada com pedágio de Tangerang, a polícia persegue grupo de perpetradores

A esposa, Maryam (45), disse que a morte repentina do marido a chocou. Como o incidente aconteceu tão rapidamente, apenas uma explosão foi ouvida, então seu marido de repente se deitou e ficou coberto de sangue.

“Quando comíamos juntos, o falecido estava ao meu lado. “Quando a explosão soou, meu marido caiu repentinamente”, disse Maryam aos repórteres na quarta-feira, 1º de janeiro de 2024.

Leia também: Cronograma de tiroteio na área de descanso com pedágio de Tangerang-Merak ‘Membros’ supostamente envolvidos

 Ilustração de um caso de tiroteio

Ele explicou que o incidente começou quando eles estavam reunidos com a família na véspera de Ano Novo, terça-feira, 31 de dezembro de 2024, por volta das 21h50. Seu marido Rudy estava em casa comendo com a família formada por filhos, netos, sobrinhos e primos.

Leia também: Cinco cartuchos de bala apreendidos em tiroteio na área de pedágio de Tangerang-Merak

Um momento depois, o marido juntou-se a eles para comerem juntos quando de repente houve uma explosão. Maryam, que ouviu a explosão, ficou chocada e seu marido caiu para a morte imediatamente. Quando ele caiu, Maryam viu que o marido estava coberto de sangue.

Maryam e a sua família finalmente levaram o marido às pressas para o centro de saúde local. Inicialmente suspeitou-se que um vaso sanguíneo tivesse rompido, mas ao exame médico ele encontrou um hematoma no lado direito do nariz devido a um ferimento à bala.

“No começo eu não sabia que vi muito sangue, então limpei e depois levamos para o centro de saúde, mas só descobrimos quando estávamos no centro de saúde quando disseram que era um ferimento de bala ou um tiro. “, explicou Maryam.

Segundo Maryam, antes do tiroteio, um veículo suspeito de quatro rodas parou por um momento no quintal da vítima. Pouco depois da saída do veículo, ocorreu o tiroteio.

Maryam disse que antes de seu marido ser baleado e morto, Rudy cuidava de vários casos. Um deles é um caso de disputa de terras. Anteriormente, Rudy havia acompanhado seu cliente à delegacia para um caso de apropriação de terras. Mais tarde naquela noite, a vítima Rudy foi baleada e morta.

“Muitos casos são tratados. Os casos que estão sendo processados ​​agora incluem casos criminais, casos civis e casos de disputa de terras. Ele finalmente chegou à delegacia na terça-feira às 10h00 WITA. Ele foi para a Unidade Tahbang para grilagem de terras. “Meu marido acompanhou o acusado”, disse ele.

Até o momento, Maryam admite que não sabe o motivo pelo qual atirou no marido. Ela também espera que o caso da morte do marido seja resolvido e que o autor do crime seja preso.

“Não sei de nada (o motivo). “E esperemos que o autor do crime seja capturado rapidamente, para sabermos tudo”, explicou.

Entretanto, o irmão mais velho do falecido, Arifin, suspeita que a trágica morte da vítima esteja relacionada com o processo judicial em curso. Porque, segundo ele, seu irmão mais novo nunca teve problemas com outras pessoas antes.

Arifin também explicou que seu falecido irmão havia lidado com um caso suspeito de apropriação de terras em Bone Regency, South Sulawesi, antes de ter sido morto a tiros. Depois, disse ele, o falecido também lida com casos criminais e civis cujo foco são vários distritos de Sulawesi do Sul.

“Muitos casos foram tratados até agora. O mais recente foi sobre grilagem de terras. E o que mais foi tratado foi em Bone Regency. advogado, ele nunca disse que houve ameaças, então pedi à polícia que tivesse razão: investigue mesmo, procure a pessoa”, disse ele aos repórteres quando o encontraram em sua residência em Bone.

Arifin também disse que sua família solicitou uma autópsia do corpo da vítima. Porque sua família admitiu que seu irmão mais novo não tinha inimigos. Contudo, as vítimas que são advogados tratam frequentemente de casos de disputa de terras.

“Ele ganhou vários processos, talvez isso possa servir de material para uma investigação aprofundada. Isso significa que há presunção de inocência, porque se trata de um inquérito policial”, explicou.

Enquanto isso, a polícia do Bone Resort admitiu que estava investigando o caso do assassinato de um advogado na véspera de Ano Novo. A polícia do Bone Resort ainda está conduzindo investigações para revelar o motivo e o autor do crime.

“Ainda estamos investigando o caso”, disse o inspetor Rayendra Muchtar, chefe da subseção da polícia óssea do PIDM Sihumas, quando confirmado separadamente.