“ANM decidiu protestar contra a reforma do departamento de carreiras conduzir todo o poder judicial não só contra o governo, mas também contra o parlamento que aprova esta lei, num embate institucional o que corre o risco não só de alterar novamente o necessário equilíbrio entre os poderes do Estado, mas também de pôr em perigo a própria imagem do poder judicial”. É o que afirma nota do Conselho do Sindicato das Câmaras Criminaisse.

Agência ANSA Agência ANSA Magistrados contra a reforma judicial, greve em 27 de fevereiro – Notícias – Ansa.it A diretoria da ANM decidiu. No início do ano judicial, saia do salão quando falar o Guardião das Focas Nordio Tricolor Cockade on Tose (ANSA).

“O sindicato das togas decidiu entrar em greve e decidiu – sublinha-se – manifestar a sua oposição à reforma constitucional e instruir os juízes a abandonarem a sala do tribunal, onde terá lugar a inauguração do ano judicial, quando o Ministro toma a palavra. Fá-lo-ão atacando provocativamente uma cópia da Constituição e esquecendo que se trata do art. 111 desta Constituição, que determina que o julgamento principal seja realizado perante um terceiro juiz. E o terceiro é apenas o juiz que não tem vínculo e ligação com o Ministério Público. O objetivo do departamento de serviço é atingir esta condição necessária para a implementação do impeachment e do devido processo no interesse da justiça e de todos os cidadãos. E serão os cidadãos com o seu voto, depois da votação do parlamento, que dirão que justiça e que tipo de poder judicial querem para o futuro do nosso país”, conclui o Sindicato das Câmaras Criminais.

Reprodução reservada © Copyright ANSA