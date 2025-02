Aero Índia 2025 | Aviso de passageiros revisados ​​de assuntos biais revisados ​​para Kia; Tempo de fechamento do espaço aéreo reduzido

O Aeroporto Internacional Limitado de Bangalore (BIAL) que opera o Aeroporto Internacional de Kempegowda (KIA) emitiu um aviso de passageiro revisado com relação ao tempo de encerramento do espaço aéreo para o próximo aero Índia 2025 na Estação da Força Aérea de Yelahanka.

De acordo com o aviso revisado, o fechamento do espaço aéreo no aeroporto seria reduzido de 5 a 14 de fevereiro de 2025.

Em 21 de janeiro, a Bial emitiu um aviso de que haveria um fechamento de espaço aéreo por algumas horas todos os dias de 5 a 14 de fevereiro de 2025 e que as operações de voo comercial serão parcialmente afetadas.

O show aéreo ocorrerá entre os dias 10 e 14 de fevereiro e os dias da prática são de 5 e 8 de fevereiro.

De acordo com o tempo de encerramento do espaço aéreo afetado de 5 e 6 de fevereiro, o espaço aéreo será fechado das 9h às 12h e das 15h às 16h30, em 7 de fevereiro, seria entre 9h e 15h a 16h30, Em 8 de fevereiro, será entre 9h e 12 e 15h às 16h30 em 9 de fevereiro, o horário de encerramento será entre 9h e 11h

No dia de abertura da exposição aérea de 10 de fevereiro, o espaço aéreo será fechado entre as 9h e as 11h e as 14h30 às 15h30 de 11 e 12 de fevereiro, será entre 12h e 14h nos últimos dois dias (13 de fevereiro e 14) Da amostra de ar que são dias públicos, o fechamento será entre 9h30 e 12 e 12h e 17h às 17h

As fontes disseram que o tempo de encerramento revisado foi emitido desde que as companhias aéreas estavam infelizes desde o período de 10 dias, o espaço aéreo da Kia deve ser um total de 47 horas.

“Foram feitas mudanças no momento para minimizar a interrupção de vôo; O tempo de fechamento do espaço aéreo agora é reduzido. As companhias aéreas ficaram infelizes e solicitaram continuamente uma mudança para minimizar a interrupção ”, disseram as fontes.

Bial também disse que os passageiros que viajam pelo aeroporto de Bengaluru foram solicitados a permanecer atualizados no fechamento do espaço aéreo e nos horários de voo, conforme notificado como notificado pela respectiva companhia aérea.