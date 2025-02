Aero Índia 2025: Os desafios continuam no processo de indigenização dos elementos de defesa indianos

Como as forças armadas indianas buscam indigenizar componentes críticos para artigos de defesa, centenas de produtos identificados para serem produzidos localmente são exibidos ao setor privado no Aero 2025 indiano atualmente atualmente atualmente atualmente em Bengaluru. Enquanto um grande número deles é para o hardware de décadas que precisam de substituição, alguns dos componentes que a Índia está procurando por novas aquisições, como o lutador de aeronaves Rafale e os helicópteros Apache.

Embora mais de 13.400 partes/componentes tenham sido indígenas, o governo no ano passado incluiu mais de 37.900 elementos de defesa na lista de indigenização positiva. Estes devem ser fabricados localmente que envolvam o setor privado, especialmente o MSME.

Muitos desses componentes são para equipamentos, veículos, aviões e helicópteros, entre outros, eles vêm da Rússia, França e Israel, disseram as fontes. “O componente pode ser um parafuso pequeno para um ótimo sobressalente. Por exemplo, a produção da caixa de câmbio lateral para o T-90 foi recentemente escandalosa.

A Força Aérea Indiana está analisando as peças de avião, eletrônicas e mecânicas, além de outras pessoas para mim 17, Sukhoi Mk30, MIG 29, Rafale, Mirage 2000, 32 e IL 76. “Existem cerca de 130 elementos críticos identificados para a indigenização e são mostrados em Aero em Aero na aero Índia. Este é um pequeno número em comparação com o que precisamos ”, afirmou as fontes.

Desafios

O processo de indigenização começou anos atrás para salvar as moedas e limitar o atraso na aquisição, mas ainda enfrenta desafios agudos, reconheceu um funcionário na direção da indigenização.

“Como o componente necessário faz parte da manutenção programada, fabricá -los aqui é um desafio, pois os pedidos em massa não podem ser feitos. Mesmo os pedidos não podem ser sustentados regularmente. Pode ser difícil para MSME investir na fabricação de pequenas quantidades “, disse um funcionário, acrescentando que às vezes os componentes não estão disponíveis no mercado ou estão disponíveis a um custo muito alto”. O governo pode acabar pagando 10 a 20 vezes mais.

Produção de componentes

Outro funcionário disse que, embora a transferência de tecnologia tenha ocorrido, os detalhes da produção de componentes não são explicados. “A força da Índia na metalurgia não é forte. Os fabricantes de equipamentos originais (OEM) não compartilham detalhes específicos sobre o tratamento térmico, o que dificulta a produção de nós. Nesta situação, a Índia está procurando componentes alternativos. Alguns podem passar no teste de estresse e outros.

Em alguns componentes, há momentos em que a fabricação indígena de peças falhou, disseram as fontes. Mesmo entre os componentes para os quais o design e os desenhos estão disponíveis pelo OEM como parte da transferência de tecnologia, torna -se difícil fabricar na Índia, disseram as fontes.