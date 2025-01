Aeróbico vs Walk, que é mais rápido para perder peso?

Yakarta, vivo – Perder peso requer comprometimento e esforço consistentes. Muitas pessoas procuram as maneiras mais eficazes e rápidas de alcançar esses objetivos.

Entre os vários tipos de esportes, aeróbica e caminhada são dois populares e fáceis de fazer. No entanto, o que é mais rápido para ajudar a perder peso? Vejamos a comparação entre os dois.

1. A intensidade do exercício aeróbico vs.

Aeróbica é um tipo de exercício cardiovascular que implica movimentos corporais rápidos e variados, como pular, correr em seu lugar ou dançar. Este exercício foi projetado para aumentar a freqüência cardíaca e fortalecer o sistema circulatório.

Devido à sua maior intensidade, a aeróbica pode queimar mais calorias em um tempo mais curto. Isso o torna uma opção eficaz para quem deseja perder peso rapidamente.



Pelo contrário, caminhar é uma atividade mais leve com menos intensidade. Embora possa ser feito por um longo tempo, caminhar queima menos calorias por minuto que a aeróbica. No entanto, se for feito rotineiramente e a uma distância considerável, a caminhada ainda poderá fornecer benefícios para a perda de peso gradualmente.

2. Quantas calorias são queimadas?

Em uma sessão aeróbica por 30 minutos, uma pessoa com peso de cerca de 70 kg pode queimar cerca de 250 a 400 calorias, dependendo da intensidade do ano.

Enquanto isso, caminhe com velocidade moderada por 30 minutos queima apenas cerca de 120 a 180 calorias na mesma pessoa.

Portanto, se compararmos os dois, a aeróbica é claramente mais eficaz em termos de queima de calorias em um tempo mais curto.

3. Efeitos no corpo e saúde

A aeróbica não apenas ajuda a perder peso, mas também aumenta a resistência, a resistência e a saúde do coração. Como a frequência cardíaca aumenta, a aeróbica oferece excelentes benefícios cardiovasculares e aumenta o metabolismo corporal.

Durante a caminhada, é um exercício mais leve e é adequado para todas as idades e níveis de condição física. Além de ajudar a perder peso, caminhar também é benéfico para a saúde mental, reduzindo o estresse e aumentando a circulação sanguínea sem pressão excessiva nas articulações.

4. Facilidade e acessibilidade

A caminhada tem vantagens em termos de facilidade e acessibilidade. Todos podem andar e não exigir ferramentas especiais ou membros da academia. Lite alguns sapatos confortáveis, você pode caminhar em qualquer lugar, ao ar livre ou em uma fita adesiva.

Por outro lado, a aeróbica requer um pouco de preparação, como espaço suficiente para mover ou acessar a classe aeróbica. Alguns tipos aeróbicos podem exigir equipamentos como colchões ou outras ferramentas.

5. Duração do exercício e consistência

A duração do exercício é muito importante para perder peso. Embora o aeróbico queime calorias mais rapidamente, exercícios com alta intensidade, como aeróbica, podem parecer mais cansativos para algumas pessoas, especialmente para iniciantes.

Caminhar, com uma intensidade mais leve, permite que uma pessoa pratique mais tempo, o que, como um todo, ainda pode produzir uma queima de calorias eficaz se feita de forma consistente.