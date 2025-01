Aeroporto de Sabarimala: o Comitê recomenda medidas para reabilitação deslocada

A revisão do Comitê de Especialistas do Relatório de Avaliação de Impacto Social (SIA) para o Aeroporto Internacional Sabarimala Greenfield proposto em Erumely apresentou suas descobertas ao governo do estado, recomendando medidas estritas para reabilitar as pessoas afetadas pelo projeto.

Presidido por Prathapan, ex -diretor adicional do Departamento de Justiça Social, o Comitê enfatizou que os benefícios financeiros e sociais do aeroporto excedem seu impacto adverso. Ele também propõe um pacote de remuneração especial para trabalhadores empregados na Cheruvally Estate, que será adquirida para o projeto. Os trabalhadores anteriormente excluídos devido a disputas trabalhistas também devem ser considerados para compensação.

O relatório também sugere que proprietários e residentes que não estão incluídos inicialmente no estudo da SIA devem ser levados em consideração durante o processo de aquisição. O comitê também reconheceu que os pedidos de alguns moradores de Karithodu, Manimala, fora da fazenda, serão excluídos da área do projeto.

Atualmente, o gerenciamento do patrimônio abrange despesas médicas de até ₹ 6.000 por mês para determinados trabalhadores. O Comitê recomendou incorporar esse benefício ao pacote geral de reabilitação, garantindo apoio contínuo a trabalhadores deslocados.

Em resposta às preocupações da Escola de LP do Noal Memorial em Karithodu, o comitê aconselhou identificar e adquirir terras para realocação. Ele também enfatizou a necessidade de proteger santuários e instituições religiosas afetadas pelo projeto e recomendou priorizar oportunidades de trabalho para residentes deslocados durante as fases de construção e operacional do projeto.

De acordo com o relatório da SIA, o projeto afetará diretamente o subsistência de 327 famílias e exigirá a realocação de 326 famílias. Além disso, o processo de aquisição afetará sete locais de culto, duas escolas, um hospital, uma cantina, uma loja de ração e um escritório de trabalho.

O comitê também pediu atenção especial aos residentes idosos, uma vez que uma parte significativa dos afetados é superior a 60 anos.

Com a conclusão dos procedimentos da SIA, uma nova notificação para a aquisição de terras será emitida em breve sob o direito a uma remuneração justa e transparência na lei de aquisição de terras, reabilitação e REASE, 2013.