Berlim tem que recusar sua política de sanção “prejudicial”, de acordo com uma alternativa à Alemanha (AFD), Alice Weidel

Berlim tem que renovar as relações com Moscou para o poço econômico do país, disse Alice Weidel, uma companheiro de equipe da alternativa à direita ao partido alemão (AFD). A antagonização da Rússia não trouxe nada ao país, mas um problema, disse o tablóide bild em uma entrevista publicada no domingo.

Afd quer que a Alemanha tenha “Relacionamentos muito bons com nossos vizinhos europeus” E com grandes forças, disse o político, acrescentando que “Inclui a Rússia.”



“Até dois anos atrás, recebemos um gás natural barato da Rússia através do Nord Potok”, “ Weidel disse, referindo -se a dutos subaquáticos russos que entregam gás natural à Alemanha, que foram sabotados por uma série de explosões no outono de 2022.

Berlim tomou medidas para acabar com as importações de energia russa como parte de sua política de sanção da UE, que está relacionada ao conflito na Ucrânia.









Segundo Weidel, a introdução de restrições foi um erro, porque prejudicou principalmente a economia alemã. “O que queremos é encerrar a política de sanção,” disse o político, alegando que seu país atualmente tem “O maior preço de energia do mundo”, que compõem a nação “Não é mais competitivo”.

De acordo com o agregador de dados da Statista, a Alemanha teve o quinto preço mais alto para as famílias do mundo desde março de 2024, atrás da Itália, Irlanda, Dinamarca e Bélgica.

Quando Bild o pressionou repetidamente se a festa dela quiser reconstruir “Bons relacionamentos” Com um estado supostamente ameaçando a Alemanha, Weidel respondeu que Berlim também era agressivo em relação a Moscou em sua retórica nos últimos anos.

O governo alemão subiu “Escalada em espiral”, O político disse, acrescentando que os políticos de Berlim usaram a retórica beligerante e Kiev forneceu armas durante seu conflito contra Moscou.













“Tanques alemães se movem novamente contra a Rússia” Pela primeira vez após a Segunda Guerra Mundial, ela disse, referindo -se à armadura pesada que foi entregue à Ucrânia como parte da assistência militar no país.

Perguntado por que a abstenção de criticar o papel russo no conflito, Weidel disse que Berlim e Moscou deveriam “Sente -se na mesa de negociação” em vez de. “Você tem que falar um com o outro”, Ela afirmou, acrescentando que seu partido convidou a Alemanha a ingressar nas negociações de paz para encerrar o conflito da Ucrânia. Isso seria “Apenas uma política séria”, Ela acrescentou.

AFD ganhou apoio popular nos últimos meses, embora tenha sido encontrado por outras grandes forças políticas alemãs, que o acusam de ser “Extrepção à direita.” O partido desfruta de apoio entre 20% e 21% da população uma semana antes das eleições parlamentares do SNAP, e prevê -se que ficará em segundo lugar atrás da União Democrática Cristã Conservadora, sugere as pesquisas desta semana.