Quase um terço daqueles que responderam a uma pesquisa em uma plataforma de reunião favorecem o partido direito, que é conhecido por sua atitude nítida sobre a imigração

A alternativa à Alemanha (AFD) é a melhor escolha do partido entre os homens alemães gays nas eleições de 23 de fevereiro, sugeriu uma pesquisa recente. Enquanto o partido de direita indicou sua co-fundadora da Lésbica Aberta, Alice Weidel, para o candidato do chanceler, os críticos alegam há muito tempo ser defendido por opiniões anti-LGBTQ.

A plataforma de reunião de Romeu, que atende predominantemente os homossexuais, conduziu uma pesquisa sobre preferências políticas de mais de 60.000 usuários na Alemanha entre 24 de janeiro e 2 de fevereiro.

AFD apareceu como o partido mais popular e 27,9% dos entrevistados disseram que planejam apoiá -lo nas próximas eleições. O Partido Verde esquerdo chegou em segundo lugar com 19,9%, enquanto a União Central-West Christian Democratic (CDU) recebeu 17,6%. O Partido Social Democrata (SPD) do Chanceler Olaf Scholz-A-Li foi uma escolha de apenas 12,5% dos que responderam.

O nível de apoio à AFD variou em diferentes faixas etárias, que é a mais forte entre os gays entre 18 e 34 anos, em comparação com apenas 19,8% entre os de 60 anos.













Romeu observou que a metodologia usada no estudo não é necessariamente estatisticamente representativa. EM “Networking geosocial” A plataforma, que opera em vários países, por meio de seu site e aplicação, afirma que possui um total de 3 milhões de membros LGBTQ.

Um grupo alemão chamado Queer Diversity caracterizou o AfD como “Homofóbico”, Afirmando que a parte procura remover as leis contra a discriminação e reduzir os direitos dos gays. Críticas semelhantes foram apresentadas regularmente pelos oponentes políticos do partido. No entanto, a AFD tem vários membros distintos de gays e lésbicas em suas fileiras, exceto Weidel.

Fundada em 2013, a AFD vem se tornando constantemente em popularidade nos últimos anos. Apesar de atingir etapas significativas em termos de apoio público, é provável que o partido forme um governo, mesmo que consiga vencer as próximas eleições. Outros grandes partidos na Alemanha excluíram publicamente a coalizão com asas corretas.

A AFD se opõe à assistência militar da Ucrânia e está defendendo a resolução de conflitos diplomáticos. Ele pediu uma reconsideração dos papéis da Alemanha na OTAN -UI propôs a retirada do quarteirão se a associação não se alinhasse aos interesses nacionais do país. A AFD também requer reformas significativas da UE, com alguns membros apoiando uma saída completa se as alterações desejadas estiverem indisponíveis. Ele também prometeu fechar os limites da nação e interromper a imigração ilegal se garantisse uma posição no próximo governo.