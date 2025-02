África do Sul vê o crescimento constante do turismo

A indústria é uma grande contribuição para a economia e a abertura de novos empregos, diz o ministro do setor do setor de Patricia de Lille

A indústria turística da África do Sul registrou um aumento de 5,1% nas chegadas internacionais em 2024, atingindo 8,92 milhões de visitantes, mostrando os dados mais recentes das estatísticas da África do Sul.

Apesar dessa trajetória positiva, o setor permanece abaixo do nível antes da pandemia, enfatizando o progresso e os desafios duradouros.

A ministra do Turismo, Patricia de Lille, recebeu a resistência ao setor no meio das pressões econômicas globais. “É encorajador ver que, apesar das inseguranças econômicas em várias partes do mundo, o setor turístico global está crescendo. Ainda é encorajador que nosso país siga a mesma tendência e trajetória “,” “ ela disse.

A África continua a desencadear a maioria do turismo na África do Sul, contribuindo para 76% do total de chegadas de 2024. O Zimbábue ainda é o melhor mercado de origem e 2,18 milhões de visitantes, o que reflete um aumento de 3,6% em comparação com 2023.

O Gana apareceu como um mercado de crescimento importante, observando um aumento de 149% nas chegadas, principalmente devido à introdução de uma renúncia ao visto em novembro de 2023 e às rotas aéreas expandidas.

“O enorme efeito do Gana pode ser atribuído ao fato de que os passageiros entre o Gana e a África do Sul não precisam mais de vistos para viajar entre os dois países. Isso, juntamente com o aumento da companhia aérea e as iniciativas de marketing direcionadas do turismo sul -africano, fazem a fórmula vencedora para o crescimento de nosso setor “,” “ Pequeno gravado.













Os Estados Unidos registraram um aumento nas chegadas de turistas de 10,9%, atingindo 505.579 visitantes em 2024. Os Estados Unidos permaneceram o principal mercado no exterior, com 372.362 visitantes, o que marcou um aumento de 5,2%. Os números turísticos brasileiros aumentaram 94,2%, com 49.855 chegadas, guiadas pelo melhorado diretamente com um voo.

As chegadas européias aumentaram 1,1%, para 1,25 milhão de visitantes. O Reino Unido permaneceu o melhor mercado europeu, com 349.883 chegadas, apesar de uma pequena queda de 1,8%.

A Alemanha mostrou o crescimento mais forte nessa região, com um aumento de 4%, enquanto a Holanda registrou um aumento modesto de 0,8%.













Embora a Europa ainda seja um mercado forte, o crescimento lento sugere que a África do Sul está enfrentando uma forte concorrência de outros destinos globais. O marketing direcionado e a abordagem aprimorada podem ajudar a manter o momento desse mercado.

A Ásia registrou 4,2% do crescimento das chegadas, solicitado por um aumento de 11,4% na China e um aumento de 31,8% do Japão. A Índia, no entanto, registrou uma queda de 5,3%, principalmente devido ao atraso no processamento do visto e à falta de voos diretos.

O Oriente Médio é mais fraco, com o total de chegadas caiu 16,1%, para 45.602 visitantes. A Arábia Saudita, no entanto, na moda com um aumento nas chegadas de 12,1%. Os problemas de conexão e a penetração limitada ao mercado continuam sendo os principais obstáculos nessa região.

O setor de turismo da África do Sul contribuiu com 8,8% do PIB -em 1,68 milhão de empregos em 2024, de acordo com o Conselho Mundial de Viagem e Turismo (WTTC). Embora este seja um desenvolvimento positivo, o país ainda está atrasado por trás de alguns concorrentes importantes em relação à contribuição econômica do turismo.

Para acelerar o crescimento, o governo lançou várias iniciativas, incluindo a expansão da estratégia de aeronaves da estratégia de marketing para o desenvolvimento da rota, aprovada pelo gabinete em dezembro de 2024 para melhorar a conexão aérea.

As reformas de vistos, inspiradas no sucesso de distribuir o visto de Gana, visam facilitar restrições e desbloquear novos mercados. Os esforços estão em andamento para melhorar o planejamento de viagens digitais e iniciar a IA para melhorar a disponibilidade da Internet e a experiência dos visitantes.

Além disso, o turismo sustentável e cultural é uma prioridade para fortalecer os ecologicamente corretos e viajar no patrimônio. Para aumentar a confiança dos passageiros, as parcerias com a aplicação da lei foram aprimoradas para melhorar as medidas de segurança no setor.

“O setor de turismo contribui fortemente para a economia e a criação de empregos. Estamos determinados a continuar com esse momento e pressionar os números muito maiores “, disse De Lille.

Publicado primeiro IOL