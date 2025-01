Os líderes aceitaram a declaração de energia de Dar es Salaam para lançar a poderosa infraestrutura

Os líderes africanos se comprometeram a garantir eletricidade de 300 milhões de pessoas em todo o continente até 2030. O objetivo ambicioso é formalizado na declaração de energia de Dar es Salaam, adotada na segunda -feira durante a energia africana na Tanzânia.

A cúpula, que é mantida sob o tópico de ‘início da África para uma energia confiável, acessível, inclusiva, sustentável e pura para todos’, reuniu os chefes de estado e as principais partes interessadas para abordar a crise energética permanente do continente.

A iniciativa, conhecida como ‘Mission 300’, lançou o Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento Africano (AFDB) em abril como parte do esforço para acelerar a eletrificação.

Lendo a declaração, o secretário -geral do AFDB, Vincent Nmehielle, enfatizou a necessidade crítica de ação imediata. Para apoiar a iniciativa, a AFDB comprometeu US $ 18,2 bilhões, enquanto o Banco Mundial prometeu US $ 22 bilhões. Outras obrigações incluem US $ 2,65 bilhões do Banco de Desenvolvimento Islâmico, US $ 1,5 bilhão de um banco de investimento asiático para infraestrutura, US $ 1 bilhão do Fundo da Opep.













Várias nações, incluindo Nigéria, Senegal, Zâmbia e Tanzânia, se comprometeram a implementar reformas em seus setores elétricos, aumentarem as metas de eletrificação nacional e acelerar a integração de fontes de energia renováveis.

O presidente do Banco Mundial, Ayay Banga, deixou claro que o apoio financeiro da organização será condicionado por países que realizam as reformas regulatórias e políticas necessárias. “O Banco Mundial pagará os países como parte de nosso apoio somente quando fizerem alterações”. Ele disse.

De acordo com as projeções do Banco Mundial e do AFDB, metade das novas conexões de eletricidade virá das redes nacionais existentes, enquanto a outra metade depende de soluções de energia renovável, como mini-camisetas eólicas e solares.

O Grupo de Desenvolvimento Sustentável da ONU relatou que aproximadamente 600 milhões de africanos – quase metade da população do continente – ainda carece de acesso confiável à energia elétrica, o que representa mais de 80% do jazz global por eletricidade. Nações como Burundi e Sudão do Sul ainda têm algumas das taxas mais baixas de acesso à eletricidade, de acordo com os dados 2022.