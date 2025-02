Nesta terça -feira, morreu em Lisboa Karim Aga Khan IV, fundadora e presidente da Rede de Desenvolvimento de Aga Khan (AKDN) e líder espiritual Ismaitites de muçulmanos xiitas. Para ser conhecido, era sua própria base, explicando que “ele estava perdendo calmamente, cercado por sua família” e garantiu que seu sucessor fosse anunciado nos próximos dias “depois de ler sua vontade”.

O empresário e filantropo, entre os homens mais ricos do mundo, estava Shah Karim em Hussini 88 anos e seu caráter permanecerá para sempre associado ao desenvolvimento de Costa Emerada.

Era 49/Esimo imã Iredity Ismaititi Muçulmanos, uma comunidade religiosa de cerca de 15 milhões de crentes xiitas, “e um descendente direto do Profeta Muhammad” e herdou o título com seu avô. Akdn expressou suas condolências à família em um comunicado de imprensa nas mídias sociais e garantiu que “homenageie a herança de nosso fundador, continuaremos a cooperar com nossos parceiros para melhorar a qualidade de indivíduos de indivíduos e comunidades em todo o mundo como ele quisesse, independentemente de sua afiliação religiosa ou origem “.

Seus projetos, lembra -se do New York Times, incluíam o desenvolvimento da área turística de luxo de Costa Smerald na Sardenha, criando cavalos de puro -sangue e várias iniciativas de saúde para os pobres nos países em desenvolvimento.

Embora ele tenha vivido em luxo, entre jatos e iates, ele possuía a ilha do Caribe e sua herança foi estimada entre US $ 1 e US $ 13 bilhões, ele se opôs à idéia de que sua riqueza era contrária à fé e caridade. Imam ou líder religioso “Ele não deve se retirar da vida cotidiana”, disse ele quando Aga Khan se tornou. “Pelo contrário, espera -se proteger sua comunidade e contribuir para a qualidade de vida. Portanto, o conceito de divisão entre fé e mundo estrangeiro para o Islã ”.

