Aga Khan, líder espiritual dos muçulmanos de Ismaili e filantropo, morre aos 88 anos

O Aga Khan, que se tornou o líder espiritual dos muçulmanos de Ismaili no mundo aos 20 anos de graduação em Harvard e derramou um império material construído em bilhões de dólares em dízimos para construir casas, hospitais e escolas em escolas em países em desenvolvimento mortos na terça -feira. Ele tinha 88 anos.

Sua Rede de Desenvolvimento de Aga Khan e a comunidade religiosa de Ismaili anunciaram que seu príncipe Karim al-Hussaini, o Aga Khan IV e o 49º imã hereditário dos muçulmanos xiitas de Ismaili, morreu em Portugal cercado por sua família.

Seu sucessor foi nomeado em seu testamento, que será lido na presença de sua família e líderes religiosos em Lisboa antes que o nome seja tornado público. Uma data não foi anunciada. O sucessor é escolhido entre sua progênie masculina ou outros parentes, de acordo com o site da comunidade Ismaili.

Considerado por seus seguidores como um descendente direto do Profeta Muhammad, sua altura o príncipe Karim Aga Khan IV era estudante quando seu avô passou por seu pai Playboy como seu sucessor para direcionar a diáspora dos muçulmanos quiitas Ismaili. Para um jovem “que foi criado no meio da nova era”.

Durante décadas, Aga Khan se tornou um magnata dos negócios e um filantropo, movendo -se entre o espiritual e o mundano mundano.

Enquanto sua morte foi anunciada no final do dia na Europa e no Oriente Médio, as cerimônias já foram realizadas na terça -feira nas comunidades de Ismaili nas Condolências dos EUA on -line de grupos de caridade que apoiaram, bem como no mundo equestre, onde ela era um bem -ch -up.

“Um líder global extraordinariamente compassivo”, disse o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau na terça -feira, chamando -o de um bom amigo. “Ficará profundamente surpreso com pessoas de todo o mundo”.

Tratada como chefe de estado, a rainha Elizabeth deu a ela o título de “Sua Alteza” em julho de 1957, duas semanas depois de seu avô, o Aga Khan III inesperadamente fez dele a dinastia dos 1.300 anos da família como líder do líder do líder de a seita muçulmana de Ismaili.

Ele se tornou o Aga Khan IV em 19 de outubro de 1957 em Dar es Salaam, Tanzânia, no lugar onde seu avô já teve seu peso empatado em diamantes em presentes de seus seguidores.

Ele deixou Harvard para estar ao lado de seu avô doente e voltou à escola 18 meses depois com uma comitiva e um profundo senso de responsabilidade.

“Ele era um estudante universitário que sabia qual seria seu trabalho pelo resto da vida”, disse ele em uma entrevista de 2012 à Vanity Fair Magazine. “Eu não acho que ninguém na minha situação teria preparado”.

O defensor da cultura e dos valores islâmicos, foi amplamente considerado como construtor de pontes entre as sociedades muçulmanas e ocidentais, ou talvez por causa de sua relutância em se envolver na política.

A Aga Khan Development Network, sua principal organização filantrópica, está preocupada principalmente com problemas de assistência médica, moradia, educação e desenvolvimento econômico rural. Ele diz que funciona em mais de 30 países e tem um orçamento anual de aproximadamente US $ 1 bilhão para atividades de desenvolvimento sem fins lucrativos.

Uma rede de hospitais que suportam seu nome está espalhada em lugares onde faltava assistência médica para os mais pobres, incluindo Bangladesh, Tayikistão e Afeganistão, onde gastou dezenas de milhões de dólares no desenvolvimento das economias locais.

O escopo do Império Financeiro de Aga Khan é difícil de medir. Alguns relatórios estimaram que sua riqueza pessoal estava em bilhões.

Os Ismailis, uma seita originalmente centralizada na Índia, mas que se expandiram para grandes comunidades na África Oriental, Central e Sul e Oriente Médio, consideram que é um dever de dízimo até 12,5% de sua renda para ele como mordomo.

“Não temos noção de que o acúmulo de riqueza é mau”, disse ele à Vanity Fair em 2012. “Ética islâmica é que, se Deus lhe deu a capacidade ou a boa sorte de ser um indivíduo privilegiado na sociedade, ele tem uma responsabilidade moral para sociedade “.

O site da comunidade de Ismaili disse que nasceu em 13 de dezembro de 1936 em Creux-de-Genthod, perto de Genebra, na Suíça, filho de Joan Yarde-Buller e Aly Khan, e passou parte de sua infância em Nairobi, Kenya, onde um hospital agora leva seu nome.

Ele ficou conhecido como criador de cavalos e proprietário e representou o Irã nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 como esquiador. Seu olho para construção e design o levou a estabelecer uma arquitetura e programas para a arquitetura islâmica no MIT e Harvard. Ele restaurou as antigas estruturas islâmicas em todo o mundo.

O Aga Khan viveu extensivamente na França e teve sua sede em Portugal nos últimos anos. Sua rede de desenvolvimento e fundamento está sediada na Suíça.

O Aga Khan será enterrado em Lisboa. A data não foi lançada.

Três filhos e uma filha e vários netos sobrevivem.