Agam Berger, o primeiro refém lançado hoje em Gaza

O Hamas foi entregue por Agam Berger Agam Berger na Cruz Vermelha. Ele desligou do Troska Jabalia, foi feito pela primeira vez em um palco estabelecido para sua libertação do Hamas e recebido. O porta -voz da IDF disse que o soldado liberado viaja para a reunião com o exército israelense.

O exército israelense e Shin Bet disseram que a unidade de elite acompanhou Berger a Israel, onde a primeira avaliação médica será realizada. O soldado conhece seus pais na base de Reem após 482 dias em cativeiro.

O soldado foi entregue à Cruz Vermelha depois de subir no palco estabelecido pelos militantes do Hamas em Jabalia. A Cruz Vermelha do documento de entrega assinada no palco. Agam, vestido com um verde azeitona completa, que deve se lembrar de um uniforme militar, segurava um certificado emoldurado na mão, fornecido por terroristas que aceitaram câmeras e fotografia de outros militíacos.

Nas fotos da televisão árabe, Berger, cercado por dezenas de homens armados e uma multidão de Gazawi no momento de sua libertação, parecia sorrindo e podia andar sozinho.

O ponto em que o soldado foi libertado foi sequestrado pela base militar de Oz nua de outubro de 2023, é a sujeira no meio dos edifícios nos detritos, onde a destruição geral é causada pelos ataques de bomba. Conforme mostrado nas imagens transmitidas pela Arab TVs. Nenhuma casa permaneceu. Bandeiras palestinas estão por toda parte.

Em Gaza, o lançamento é repetido no último sábado, quando quatro soldados foram divulgados.

Os pontos da reunião escolheram o Hamas e a jihad islâmica para a liberação de reféns israelenses e tailandeses são 3, perto da casa de Sinwar em Khan Yunis, Beit Laia e Jabalia: nos pontos da sessão, como visto nas fotos de Gaza em Gaza , terroristas e rostos armados que os civis e civis são conflitantes. Os militantes continuam e fotografam cenas, comandantes, uma multidão que se acumula. Em Gaza, o lançamento é repetido no último sábado, quando quatro soldados foram divulgados.

Os reféns que serão libertados hoje são Arbel Yhoud e Gadi Moses, além de Berger Soldier. Cinco outros cidadãos tailandeses sequestrados pelo Hamas também serão libertados em 7 de outubro de 2023.

A jihad islâmica afirma ter concluído os preparativos para a entrega de Yehou e Moisés na Cruz Vermelha. A mídia palestina, citada pelo Times de Israel, afirma que a entrega ocorrerá fora das ruínas do ex -líder Hamas Yahya Sinwar em Khan Youunis. Enquanto isso, o grupo islâmico publicou um vídeo de dois reféns que se aceitam. O apoio da organização foi filmado durante os preparativos para sua libertação desde a prisão de hoje.

Agência ANSA Agência ANSA Agam, Arbel e 80 -Years -Year -Gadi logo grátis com 5 tailandeses -ansa.it Witkoff em Gaza e Netanyahu para o Plano Trump na compra pós -peça (ANSA)

“O governo israelense inclui Agama Berger, um soldado do Exército de Defesa de Israel. .

O exército israelense está se preparando para a entrega



O IDF está se preparando para o fornecimento do sequestrado na Cruz Vermelha de 9 quartos – 8 italianos – mesmo que possa haver um atraso. O exército israelense também preparou para um cenário em que o refém é lançado em mais de um lugar em Gaza, incluindo a pista do sul, bem como a possibilidade de edições separadas pode ocorrer em momentos diferentes.

Todos os oito reféns serão acompanhados pelo IDF do cinturão Gaza e levados a uma estrutura perto do Re’im para o controle médico inicial. Famílias de três reféns israelenses os esperam na estrutura do exército. Todos os oito serão levados para hospitais no centro de Israel.

Reprodução reservada © Copyright ANSA