Agência de notícias da Casa Branca com um evento importante

O jornalista da Associated Press não teve permissão para cobrir a conferência presidencial para jornalistas sobre a disputa para a nomeação da Baía da América

A Casa Branca proibiu o jornalista da Associated Press (AP) para participar de um evento de mídia na quinta -feira, depois que a agência de notícias se recusou a ouvir o diretor do presidente dos EUA, Donald Trump, renomear o Golfo do México em relação a “American Bay”. Isso vem no meio de um conflito entre o novo governo americano e a mídia herdada.

Após o comando executivo de Trump em janeiro, o Golfo do México se tornou uma baía americana e o Monte. McKinley, que foi renomeado Denali, devolveu o nome original. A AP decidiu manter o nome tradicional para um corpo de água internacional, mas mudou seu estilo para o destaque, alegando que este estava sob as autoridades nos EUA.

O jornalista foi negado a entrada em uma conferência de imprensa na qual Trump e o primeiro -ministro indiano Narendra Modi responderam às perguntas, confirmou a AP na sexta -feira. O editor executivo da agência Julie Pace descreveu a proibição como “Escalada profundamente preocupante”, Percebendo que foi o terceiro dia para os jornalistas da AP proibirem cobrir o presidente.

Leia mais:

Govt nos pagou milhões por ‘engano social’ – almíscar

“A Associated Press continua a ignorar a mudança geográfica legal do Golfo Americano. Esta decisão não é apenas uma divisão, mas também expõe a dedicação da Associated Press em desinformação “. O vice -chefe da equipe da Casa Branca, Taylor Budowich, disse na sexta -feira em X, anteriormente Twitter. “Jornalistas e fotógrafos da AP manterão suas credenciais para o complexo da Casa Branca”. Ele acrescentou.



“Limitar nossa abordagem ao Salão Oval com base no conteúdo do discurso da AP não apenas interfere seriamente no acesso público às notícias do público independente, mas obviamente viola a Primeira Emenda (a Constituição Americana para determinar a liberdade de expressão e a liberdade de a imprensa), “ disse o ritmo ap.

A disputa pela nomeação do Golfo faz parte do conflito mais amplo entre o governo Trump e as organizações de mídia americana. Nas últimas semanas, a Casa Branca assistiu cuidadosamente ao financiamento federal para a mídia, e o presidente Trump afirma ser paga pagamentos de pagamento e serviços “Pagamento” Para uma cobertura favorável dos democratas.

Elon Musk, que agora administra o departamento de eficiência do governo (DOGE), apontou que milhões gastos em assinaturas em serviços como o Politico Pro, descrevendo o financiamento da mídia como como “Grande perda do dinheiro dos contribuintes”. Em resposta, a administração foi cancelar essas assinaturas.

As organizações de mídia defenderam as despesas, afirmando que as transações padrão devem acessar relatórios e análises especializadas.









Trump também sugeriu que bilhões de dólares estão desviados em agências como a Agência Internacional de Desenvolvimento dos EUA (USAID), a agência primária de Washington para financiar projetos políticos no exterior, para pagar uma cobertura favorável da mídia dos democratas. Várias mídias americanas, incluindo o Politico, o New York Times e a Associated Press, rejeitaram as acusações. A CNN chegou ao ponto de decifrar acusações como “Falsa direita -teoria da conspiração de asas”.