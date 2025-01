Agência do banco de terrenos pronta para gerenciar terras confiscadas no caso BLBI

Jacarta, VIVA – O chefe da Agência do Banco de Terras, Parman Nataatmadja, sublinhou que o seu partido está disposto a gerir as terras ou terras confiscadas no caso de Assistência à Liquidez do Banco Indonésia (BLBI).

Embora tenha havido discursos sugerindo que a gestão das terras confiscadas no caso BLBI poderia ser gerida pela Agência do Banco de Terras, Parman admitiu que o seu partido ainda teve de esperar por regulamentos para regulamentar e permitir isto.

“É possível (a Agência do Banco de Terras administra terras confiscadas em casos de BLBI), mas com um mecanismo que será então regulamentado pelo DJKN ou de acordo com regulamentos governamentais”, disse Parman em uma reunião de mídia em Bandung, Java Ocidental, no sábado. . , 18 de janeiro de 2025.

Se a gestão das terras resultante do confisco do caso BLBI puder posteriormente ser gerida pela Agência do Banco de Terras, acredita-se que isso poderá aumentar a meta de aquisição de terras de 140.000 hectares (ha) em 2025.

“Embora tenha havido discussões, não houve estudos adicionais”, disse ele.

Assim, atualmente Parman sublinhou que o seu partido continuará a seguir as orientações técnicas e demais regulamentos, de acordo com o disposto na Direção-Geral do Património do Estado (DJKN) do Ministério das Finanças.

“Porque as terras confiscadas do BLBI ainda estão totalmente sob os direitos e gestão da DJKN”, disse ele.

Sabe-se que anteriormente o Deputado para o Planeamento Estratégico e Aquisição de Terrenos da Agência do Banco de Terrenos, Primento Aribowo, disse que para a aquisição de terrenos em 2025, o seu partido pretende adquirir terrenos até 140.000 hectares.

“As fontes incluem determinação governamental, incluindo terras ex-titulares, áreas e terrenos abandonados, terras liberadas de áreas florestais, terras emergentes, terras recuperadas, terras ex-minerárias, etc.”, disse.