Agnez Mo alegou ficar triste e decepcionado quando o esclarecimento das notícias não respondeu a Ahmad Dhani por um ano

Yakarta, vivo – Agnez Mo está presente como uma estrela convidada no conteúdo do podcast do YouTube de Deddy Corbuzier. Agnez revelou muitas coisas sobre o caso de violações de direitos autorais que agora estão acontecendo com o compositor do compositor, Ari Bias.

Além disso, Agnez também falou sobre a notícia que dizia que não respondeu a Ahmad Dhani. Para obter informações, Ahmad Dhani, há algum tempo, divulgou uma declaração de que havia contatado Agnez por um ano para discutir o problema das violações de direitos autorais. No entanto, Dhani revelou que nunca havia recebido uma resposta de Agnez.

No Conteúdo Deddy Corbuzier de podcast, Agnez Mo falou para esclarecer as notícias. Agnez explicou que Ahmad Dhani havia entrado em contato com ele. Mas ele explicou a Agnez, Dhani entrou em contato com ele para pedir um vídeo de apoio político e não discutir o problema das supostas violações de direitos autorais.

“Então é isso, oh meu Dhani. Este é um telefone celular, sim, Lo (Deddy) sabe que também existem três telefones celulares, duas empresas, Indonésia e, nos Estados Unidos, eles também estão nos Estados Unidos. Agora 85 % de suas vidas na América, então esse telefone celular raramente é aberto “, disse Agnez MO de um programa de podcast no canal do YouTube Deddy Corbuzier, terça -feira, 18 de fevereiro, 2025.

“Então, cerca de 8 meses atrás, ele (Ahmad Dhani) estava lá, mas uma questão de pedir a vídeos para apoiá -lo no DPR. Portanto, não há contexto (o problema das supostas violações de direitos autorais)”, acrescentou Agnez Mo.

Agnez realmente se sentiu mal porque teve que revelar isso. No entanto, ao mesmo tempo, ele também se sentiu triste e decepcionado porque sentiu que algo mudou.

“Eu realmente não quero abrir o desenho animado, não sou bom. Sim, isso significa que esse caiaque inverteu”, disse Agnez.

“Embora eu soubesse oito meses atrás, ele era um contexto para dar a ele um vídeo que apoiaria ‘como ele poderia enviar um vídeo para me apoiar no DPR’ e, de fato, infelizmente sim, eu disse que não joguei como Isso, quero dizer, não eu poderia (dar um vídeo de suporte).

Agnez também explicou que Ahmad Dhani havia entrado em contato com ele e convidado a se encontrar para discutir algo. Agnez revelou que Ahmad Dhani não revelou claramente o que seria discutido.

“Na verdade, há também uma conversa ‘acho que devemos saber’, mas isso não tem o contexto”, disse Agnez Mo.