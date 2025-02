Agnez Mo revelou o conteúdo do bate -papo com Ahmad Dhani após problemas caóticos de direitos autorais, discuta isso

Yakarta, vivo – O caos sobre as supostas violações de direitos autorais que aconteceu com Agnez Mo ainda é amplamente discutida. Sabe -se que Agnez foi processado pelo criador do viés da música Ari porque ele tocou sua música intitulada Say Say Dicy supostamente sem permissão em três shows em maio de 2023.

Leia também: Mais popular: a Nasution de Keenan rejeitou RP50 milhões de vidi aldiano para DeSy Ratnasari revelou os requisitos do possível marido

O músico Ahmad Dhani há algum tempo para carregar seu Instagram pessoal revelou que ele estava tentando entrar em contato com Agnez Mo há um ano para discutir o problema das supostas violações de direitos autorais. No entanto, Dhani disse que Agnez nunca respondeu. Mova -se ainda mais.

Quando ele estava presente como estrela convidada no conteúdo do podcast Deddy Corbuzier, Agnez explicou que era verdade que Ahmad Dhani havia entrado em contato com ele. Naquela época, Ahmad Dhani entrou em contato com Agnez para solicitar um vídeo de apoio político e não discutir o problema das supostas violações de direitos autorais.

Leia também: Indro Warkop revelou as lágrimas dos filhos de Dono ao receber os direitos de propriedade intelectual do Warkop DKI

https://www.youtube.com/watch?v=bjm3qi2rhuu

“Então, cerca de 8 meses atrás, ele (Ahmad Dhani) teve um contato, mas uma questão de perguntar a vídeos que o apoiam na DPR. Portanto, não há contexto (o problema das supostas violações de direitos autorais)”, Agnez O MO foi convocado pelo programa de podcast no canal do YouTube Deddy Corbuzier, terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Leia também: Ahmad Dhani revelou a razão pela qual Alyssa Daguise se tornou um filho sonhador -em direito: foi muito …

“Embora eu saiba que há oito meses, ele foi um contexto (contato) para dar a ele um vídeo que apóia ‘Como posso enviar um vídeo para me apoiar no DPR’ e, infelizmente, sim, eu disse que não joguei assim ?, Quero dizer, quero dizer, não pode (dar um vídeo de suporte).

Não apenas isso, Agnez também explicou que Ahamd Dhani havia entrado em contato com ele e convidado a se encontrar para discutir algo. Mas, naquela época, Ahamd Dhani não explicou em detalhes o que seria discutido.

“De fato, também se fala de ‘acho que precisamos saber’, mas isso não está lá. Agnez Mo.

Além disso, Agnez alegou se sentir triste e decepcionado porque, à medida que algo mudou.

“É um momento, é apenas para ser honesto na época em que soube que fiquei um pouco decepcionado, um pouco triste, eu não poderia dizer”, disse Agnez Mo.