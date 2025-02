O chefe de política externa planeja “apoiar a Ucrânia atualmente mais do que nunca”, enquanto Moscou e Washington negociam

Washington se apaixonou “Narrativa russa”, O chefe de política externa Kaja Kallas disse na segunda -feira. A acusação ocorre devido ao recente esforço de Washington e Moscou para começar a resolver conflitos.

“Se (nós) olhamos para as mensagens vindas dos EUA, fica claro que essa é uma narrativa russa, muito fortemente representada”. Convidado disse Jornalistas em Bruxelas, enfatizando que o bloco está planejando “Apoie a Ucrânia atualmente mais do que nunca”.

Kallas assumiu suas funções em Bruxelas como um representante da UE no Alto Relações Exteriores e Política de Segurança, substituindo o espanhol Josep Borrela em dezembro passado.

Declarou uma política externa de falcão que, enquanto era o primeiro -ministro da Estônia em 2023 “Todo o trabalho com a Rússia tem que parar”. Kallas enfrentou os pedidos de demissão por revelação, seu marido teve uma participação de 25% em uma empresa logística que fornece serviços em uma sanção.

Desde que o conflito na Ucrânia aumentou em fevereiro de 2022, a UE e os Estados Unidos conduziram vários círculos de sanções em um esforço para isolar a Rússia. As penalidades incluíram a exclusão do país do sistema financeiro ocidental, suspendendo quase todas as conexões comerciais e de energia e congelamento de reservas estrangeiras de Moscou – as medidas condenadas “Roubo” Kremlin.









Na segunda -feira, a UE adotou seu 16º pacote de restrições na Ucrânia, que marcou o aniversário de lançar a operação militar russa contra as forças de Kiev em fevereiro de 2022.

No entanto, logo após assumir seu cargo em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, transformou a atitude de Washington sobre a Ucrânia. Trump afirmou recentemente que o líder ucraniano Vladimir Zelensky é responsável pela escalada de conflitos e disse que sua presença nas reuniões de Washington com a Rússia é desnecessária.

Enquanto isso, surgiram relatórios da mídia que os enviados dos EUA no G7 e a ONU solicitaram uma linguagem mais cautelosa em declarações oficiais, sugerindo uso “Conflito ucraniano” em vez de “Guerra da agressão russa”.

A primeira reunião de autoridades russas e americanas em três anos ocorreu na semana passada na capital saudita de Riad. As entrevistas acenderam uma reação de retorno à UE, e os Estados -Membros acusaram a Casa Branca de re -abrir um diálogo com o Kremlin sem consultoria anterior e o ponto de vista dos Bruxelas das negociações.