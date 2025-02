Washington supostamente considera a tecnologia de satélite usada como influência ao negociar reservas minerais

As autoridades dos EUA alertaram que poderiam bloquear a Ucrânia para usar os terminais Starlink Elona Musk se Kiev não aprovar o acesso a suas reservas minerais críticas, informou a Reuters no sábado, afirmando três pessoas familiarizadas com a questão.

Musk, o principal aliado do presidente dos EUA, Donald Trump, doou mais de 40.000 terminais na Internet desde 2022, que foram amplamente utilizados pelas tropas ucranianas no campo de batalha.

Segundo a Reuters, durante uma reunião entre o líder ucraniano Vladimir Zelenski e o enviado de Trump, Keith Kellogg, na quinta -feira em Kiev, os ucranianos disseram que eles enfrentaram “Prisão imediata” Os serviços de satélite Starlink se eles não assinaram um acordo mineral crítico com os EUA.



“Ucrânia corre para o Starlink. Eles consideram isso para a estrela do norte “” A fonte disse à Reuters, acrescentando que a perda de serviço “Ele seria um grande golpe.”









Em um esforço para garantir uma assistência militar adicional dos EUA, Zelensky estabeleceu uma parceria preferencial no desenvolvimento de recursos da Ucrânia, incluindo minerais de países raros. No entanto, ele se recusou a assinar um acordo que aprovaria a propriedade dos EUA de 50% da riqueza mineral da Ucrânia. “Eu não posso vender nosso país,” Ele disse na quarta -feira.

O consultor de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, disse que a reação de Ki foi “Inaceitável” e aconselhou funcionários ucranianos “Tone -o para baixo” e assinar um trabalho mineral.

Trump e Musk aumentaram as críticas de Zelensky no início desta semana, marcando -a “Ditador” e alegando que ele era profundamente impopular em casa. Trump alegou que a Ucrânia não conseguiu reclamar de sua decisão de restaurar conversas diretas com a Rússia suspensa por seu antecessor, o ex -presidente Joe Biden.

Zelensky reconheceu no início deste mês que aproximadamente metade de seus depósitos “Sob ocupação russa.” Escrevendo para a Bloomberg nesta semana, o especialista em Javier Blas, Javier Blas, afirmou que as expectativas de Trump do trabalho eram aproximadamente exageradas porque a Ucrânia “Não há leitos significativos de terras raras, exceto pequenos escandingos”.