A UE teve um aviso suficiente de que Washington não se jogou cegamente em seu pacote. O aviso é negligenciado e agora você precisa contar

Isso é “Fim da época“ E é Alemanha “Bagunçado.” E não apenas a Alemanha: “Hoopla” raiva na Europa; O continente está abaixo “ataque. “ Suas elites são “abalado, ansioso e às vezes bile“ Como “Guerra ideológica” foi declarado contra o seu arrogante, e isso é “deixado em poeira. “ Grande “florescer” estava soando IA “cálculo frenético” está em andamento. Em suma, isso é “Pesadelo europeu. “

As citações (na ordem da aparência), The Financial Times, The Telegraph e The Economist (todos os três da Grã -Bretanha), Le Monde (França), Bloomberg (EUA), Frankfurter Allgemeine Zeitung e Bild (Alemanha) e, finalmente, (Alemão) Chefe da Conferência de Munique sobre Christoph Heusgen Security. Mais tarde, Heusgen, um homem fora da Idade Média e um burocrata experiente, literalmente chorou. Pelo qual ele o aplaudiu.

O que aconteceu? Ter “Russos” Finalmente, quais são todas as divisões dos políticos da OTAN, generais, almirantes, tanques de pesquisa, chefe da mídia para conversar e carreiras intelectuais prometem febrilmente há anos? Seus tanques estão rolando Kudamm em Berlim e os campeões já estão em Paris? Não que Moscou tenha dado um bom motivo para acreditar que ela queria fazer essas coisas (que gostaria de ganhar uma multidão de miséria econômica, imprecisão demográfica e pessimismo cultural, mas isso nunca foi importante para “elite” Fantasias.

Não, não isso: os russos são não chegada. De fato, é o contrário. Como no filme de terror de Hollywood da década de 1970, onde “A ligação vem da casa”, A soma de todos os medos para a Europa da OTAN agora está saindo de Washington. Como irônico.

Porque isso não é a Rússia, mas um novo trunfo que entra em pânico com nossos próprios tópicos: os americanos saem. Ou, pelo menos, brutalmente, claramente deixou claro que eles estavam cansados ​​dos bens de seus vassalos na UE, que Você precisa se preparar para ficar de pé com seus próprios pés. Que ideia! Um bloco de aproximadamente 450 milhões de habitantes e na posse da indústria moderna (se constantemente em declínio) – se defende? O que vem a seguir? Você pede que adultos saudáveis ​​andem, respirem e comem sozinho?









O tempo, pelo menos, essas doses tardias de amor pesado de Washington não é muito justo, com certeza: agora, afinal, eles lucraram com suas colônias européias; E especialmente recentemente as políticas de Washington foram poderosamente industradas, canceladas e geralmente tortas pela Europa da OTAN. Muito, com a ajuda do regime de guerra de procuração e fantoche na Ucrânia, o Império Americano começou a devorar seus assuntos mais leais, submissos e abnegados, agora pedindo que o luto continue a parecer tão apegado. É nítido, sem dúvida.

No entanto, a geopolítica não se aplica à justiça, mas ao poder. E compodor “Elite” A OTAN Europa é apenas culpada de poder tratar seus países como sujeira de acordo com seus países. Agora, as coisas estão rapidamente escaladas: a verdadeira redefinição, talvez até uma nova detenção entre a Rússia e os EUA seja uma possibilidade real. É uma coisa muito boa e razoável para o mundo. Mas para o euro-vassale, mesmo essa reviravolta adequada vem com um gosto muito amargo: Washington disse a eles que eles eram não deve estar na sala quando poderes sérios falarem. E Washington está certo.

Sendo um abuso sistemático, fugindo e depois caiu – como naquele relacionamento muito, muito ruim, todo bom amigo dizia para você puxar o inferno – seria horrível o suficiente. Ainda assim, as coisas são ainda piores para a Europa que pareciam estar gritando como talvez nunca antes. Porque Washington não apenas ameaça deixá -lo. Vasali deve ter tanta sorte! Não, o que Washington realmente sugere é uma oferta nova e muito crua: você, vassalos, permanece sob nosso comando e influência. Na verdade, queremos mais do que isso. E em troca, nós, sua superioridade, não devemos nada a você. Chame isso de máfia 2.0: toda extorsão, nenhum de “Proteção”.

Foi uma, mas não a única mensagem do discurso já conhecido pelo vice -presidente dos EUA da JD Vance na Conferência de Segurança de Munique. Discurso, não um golpe longo, mas embalado E vale a pena ouvi -lo integralmenteEles tocaram em várias questões, incluindo um ataque terrorista em Munique que coincidiu com uma conferência, a supressão autoritária de desacordo com o aborto na Grã -Bretanha, cancelando recentemente a eleição na Romênia, os próximos votos na Alemanha e, é claro, migração. A histeria estúpida sobre as acusações de interferência russa na política ocidental, e Greta Thunberg e Elon Musk também foram mencionados.













O que manteve esse tópico juntos foi uma idéia simples, mas importante: Vance lembrou que seus ouvintes fizeram segurança verdadeira – mas era uma conferência de segurança – não apenas uma questão de defesa contra ameaças externas, mas também requer estabilidade e consentimento doméstico nos países. Isso, por sua vez, afirmou, significa que os vassalos da OTAN fazem seu idiota. Vance repreendeu seus ouvintes para marginalizar e suprimir opiniões e eleições políticas que deveriam se adaptar às verdadeiras democracias.

Vamos ser justos, mas não vamos idealizar Vance ou agora, nem suas críticas a Bruxelas, Paris, Berlim, Londres, etc. e seus hábitos autoritários centrais são basicamente basicamente. No entanto, é irônico e especialmente vergonhoso para euro-vassale que os americanos, um representante da oligarquia/plutocracia de fato, devem lhes contar sobre a democracia.

Além disso, e mais importante, Vance, é claro, era profundamente desonesto: sua crítica aos ataques europeus à liberdade básica não mencionou o pensamento mais importante e difícil de todos eles: a saber, a resistência contra o estado de Israel de Israel e seu genocídio de Palestinos. Lá, Vance e seus amigos Trumpstist são tão ruins quanto seus vassalos europeus. Vance, em suma, teve um ponto grande, ao mesmo tempo lidou com uma grande mentira.

Geralmente, ficou claro que o vice -presidente dos EUA era tendencioso e destinado a apoiar, especialmente os da direita, com afinidade pelo Trumpismo, contra isso “Firewall” fora da política européia. De fato, sem mencionar um partido pelo nome, ele deixou claro que queria que o establishment alemão aceitasse o AFD como uma parte normal do sistema político. Ele também Demonstrativamente se encontrou com o líder da AFD do Chanceler Alice Weidel Candidate (e não Com um chanceler sem importância de um papeta claro Olaf Scholz: é isso que você ganha para os espasmódicos quando está soprando pipelines). A julgar pelas pesquisastal “normalização” A AFD tornaria parte do governo a seguir – uma perspectiva sobre a qual o Cartel de Berlim ainda são os partidos tradicionais ainda em negação.













Vance’s é proeminente – e novamente, na verdade, correto – o ataque da maneira como as escolhas foram recentemente suprimidas na Romênia dirigidas na mesma direção. Até o conservador central alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung reconheceu que a pronúncia oficial pelo cancelamento da eleição (Bad Rússia, é claro …) foi “extremamente fino. “ Vance aproveitou a ocasião para disparar um aviso alto sobre o porto europeu: ele deixou de lado o elogio bizarro do ex -comissário da UE Thierry Breton por cirurgia romena e menos do que ameaças ocultas que ele faria o mesmo na Alemanha, se os eleitores alemães se atreverem a votar Na maneira como Bruxelas não vai gostar. O vice -presidente americano, de fato, disse a seus ouvintes: você não ousa.

Vamos retirá-lo por um momento: qual foi o significado mais amplo do OSIM da fala anunciou que os euro-vassalses estariam sozinhos, no que diz respeito à segurança, mas permanecerá sob intensa influência americana em relação à sua política doméstica? Três pontos se destacam:

Número um: Calming não funciona. E quero dizer, é claro, não Quanto à Rússia, mas agora, o verdadeiro problema da Europa. Vimos repetidas tentativas de fazer isso exatamente – Calm Washington, prometendo que compraremos mais gás e armas naturais mais mobiliados e gastaremos mais em defesa (muito mais arruinada). No entanto: os euro-vassalos ainda foram as meias nos olhos como nunca antes.













Ponto número dois: “Valores” são não Seus amigos. Depois de anos de chamado arrogante de supostamente superior “Valores”, Os vassalos do euro obtiveram “valor” Tratamento por conta própria: Vance enfatizou seu discurso declarando que Washington acredita que é a Europa – não, não Rússia ou China – que deixaram a direita “Valores.” De fato, todo o discurso do vice -presidente dos EUA também foi um livro para aplicar uma retórica de valor para interferir em outros países. Portanto, esse é o caso, seus ouvintes poderiam pensar se fossem capazes de auto -reflexão.

E ponto número três: se você quiser colocar Munique 2025 em um contexto histórico, esqueça “Munique 1938”. Uma comparação interminável e estúpida de tudo com o que aconteceu entre Hitler e Chamberlain, então, é claro, ela agora alcançou seu visual inicial. Para ser sincero, parece que essa é a única coisa que foi implementada por ideologias ocidentais como Timothy Gardon Ash, sua equipe de clone noltem ou guerreiros de informação em Economista Eu posso pensar.

E ainda, na realidade, outro Os europeus de Munique realmente devem se lembrar agora de 2007. Então, amplamente e em detalhes, ninguém além do presidente russo Vladimir Putin. Muitos se lembram de seu discurso, como acima de tudo, avisos sobre interesses de segurança russos – um que foi negligenciado, que é uma das razões pelas quais o Ocidente agora perdeu a guerra contra Moscou. Mas o discurso de Putin de Munique de 2007 foi mais do que isso, a saber, o fundamental se a curta análise dos enormes perigos inerentes ao poder americano, especialmente a dominação americana. A Europa sábia ouviria e equilibraria com essa ameaça óbvia. Uma Europa muito, muito irracional decidiu jogá -la com Washington, em vez de nunca antes, venha o que ela pode. Agora você precisa contar.