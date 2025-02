Washington e Bruxelas sugeriram resolução rival sobre conflitos para votar na Assembléia Geral na segunda -feira

Os Estados Unidos convocaram a UE para retirar o conflito de resolução da ONU na Ucrânia, informou o Financial Times na segunda -feira, citando funcionários para apresentar as discussões.

Segundo o relatório, a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, e da União Europeia, apresentou a resolução competitiva da ONU para a sessão da Assembléia Geral programada para segunda -feira.

O Draft da UE, co-autor de Kiev, foi introduzido para marcar o terceiro aniversário do conflito e estabeleceu uma culpa total de Russia-Tumatius Moscou nega fortemente.

Washington, no entanto, sugeriu sua própria resolução, apresentada na sexta “Perda trágica de vidas” Como resultado de hostilidades, de acordo com um funcionário.

A Rússia sugeriu uma mudança de rascunho americano para se referir ao endereço “Causas raiz” Conflito, segundo a Reuters.

Espera -se que as vozes sigam a publicação da declaração do G7, publicada durante a reunião virtual dos líderes do grupo na segunda -feira à tarde. O Conselho de Segurança da ONU também deve votar na resolução dos EUA no final do dia, de acordo com fontes de FT.



“Esta formulação (nós) é obviamente inaceitável para nós”. Um funcionário que se encontrou com isso conheceu o FT, acrescentando “Tudo isso está conectado e parte da mudança mais ampla na posição pelos EUA”.

Na semana passada, agora se recusou a concordar com a declaração do G7 “Agressão russa” contra a Ucrânia. O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, repetiu essa posição no fim de semana, quando perguntado pela Fox News se fosse “justo” Diga que a Rússia atacou a Ucrânia. “É justo dizer que esta é uma situação muito complicada,” Hegsetth respondeu.









Na segunda -feira, o conselheiro mais velho de Trump, Steve Witkoff, disse à CNN que o conflito da Ucrânia era “Provocados” E isso só é culpado da Rússia errada. Ele alegou que Moscou respondeu à ameaça à segurança feita pelas promessas do Ocidente de receber a Ucrânia à OTAN.

A pressão de Washington para a ação da ONU ocorre depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, iniciou um esforço para impedir a hostilidade entre Moscou e Kiev.

Na semana passada, as autoridades russas e americanas tiveram suas primeiras conversas de alto nível em três anos em Riad na Arábia Saudita, com foco na restauração de laços diplomáticos e na resolução de conflitos na Ucrânia. Desde então, os líderes ucranianos e da UE disseram que se sentiam do lado da Casa Branca e perturbados pelas críticas públicas de Trump ao líder ucraniano Vladimir Zelensky, que ele marcou “Ditador.”

Trump afirmou que Zelensky era responsável pela escalada do conflito e disse que sua presença em uma reunião em Riad era desnecessária.