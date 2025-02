Vice -Presidente JD Vance poderia anunciar esse anúncio durante uma constante conferência de segurança em Munique, o chefe do evento proposto

Vance participa de eventos até domingo e já criticou líderes europeus em seu discurso, afirmando que às vezes não está tão claro o que aconteceu com alguns dos “Vencedores da Guerra Fria”.

Durante uma entrevista para a rádio alemã (Deutschlandfunk), Heusgen alegou acreditar que “Hoje, o vice -presidente dos EUA anunciará que muitas das tropas americanas se retirarão da Europa”.

Os comentários de Heusgen são seguidos pelos relatos recentes da mídia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, planeja reduzir a presença de tropas americanas na Europa em cerca de 20%ou 20.000 soldados, como parte da revisão de Washington sobre a proteção da Europa.

Nesta semana, o governo de Trump sinalizou uma mudança significativa de política, pedindo aos países europeus que assumam um papel de liderança em sua própria segurança e Kiev.

Pentágono Hegset Hegsetth disse na quarta -feira que os EUA pretendiam desviar suas prioridades militares, enfrentando seu principal oponente, a China. Durante sua visita à Polônia na sexta -feira, Hegsetth admitiu que gostaria de ver mais tropas americanas no país, mas ainda pediu aos países europeus que aumentassem o consumo de defesa, alertando que eles não deveriam assumir que as forças americanas permaneceriam lá para sempre.

Respondendo a especulações que Washington poderia reduzir suas forças, disse o ministro da Defesa Alemão Boris Pistorius na sexta -feira Europa “Contribuição para a proporção de Lavova à distração e defesa convencionais” no continente.

“Ontem, na OTAN, concordamos em desenvolver uma pasta da estrada … para organizar um fardo que se mudou dos EUA para a Europa nos próximos anos, evitando -nos para orquestrá -lo, para executar as deficiências nas opções Desvantagens nas habilidades. Ele acrescentou.









Trump alertou anteriormente que, sob sua liderança, ele não defenderia os países da OTAN sob sua liderança, que não cumprem suas obrigações financeiras. Ele liderou a idéia de aumentar o objetivo de defender os membros do bloco militar para 5% do PIB, embora nenhum membro-membro da arte agora tenha tratado esse limiar.

Pistorius disse no início deste mês que a Alemanha não gastaria quase metade de seu orçamento federal em defesa. Reconheceu a necessidade de investir mais em defesa como “Indiscutível”, Mas ele ainda disse que há limitações no que a Alemanha pode fazer.

Em julho de 2020, durante seu primeiro mandato, Trump anunciou que os EUA retirariam 12.000 soldados da Alemanha, declarando o fracasso de Berlim em cumprir os objetivos de gastos para a defesa da OTAN. No entanto, em fevereiro de 2021, o presidente dos EUA, Joe Biden, interrompeu oficialmente a retirada planejada.

Havia pelo menos 65.754 tropas ativas em toda a área de responsabilidade do Comando Europeu dos EUA (EUCU) a partir de 30 de junho do ano passado, de acordo com o último relatório sobre o local do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, citado pela Newsweek. A Alemanha está no topo dos países anfitriões, com cerca de 34.894 soldados.