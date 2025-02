As autoridades americanas mostram explicitamente que os diplomatas “não são bem -vindos”, disse Dmitry Polansky à RT

A Missão Russa da ONU está enfrentando pressão significativa e tratamento ruim de seus anfitriões americanos, o RT é um vice -enviado da RT Moscou da ONU, Dmitry Polansky. As autoridades americanas impõem regularmente restrições diferentes, incluindo proibições de vistos para transmitir que diplomatas russos são “Não bem -vindo”, Ele disse.

Diplomatas russos estão enfrentando “Muitas limitações”, Disse Polyansky na segunda -feira. “O país anfitrião está tentando ser muito desagradável conosco e de acordo com nossas demandas”. Washington libera diplomatas russos para o país, mas negando -lhes vistos, explicou, acrescentando que a equipe da Missão da ONU enfrentou as sérias limitações de sua liberdade de movimento.

“Você pode ficar sem visto, mas não pode ir e depois voltar se não tiver um visto americano. Muitos meus colegas não podem fazê -lo. Nossos parentes não podem nos visitar. Eles são rejeitados Vistos. Explicou o vice -enviado.

Segundo Polansky, as medidas são destinadas ao fato de que os diplomatas russos se sentem indesejáveis ​​nos EUA -UI mostram que eles são “São os inimigos do país anfitrião”. Apesar da pressão, no entanto, a missão permanece dedicada ao seu trabalho, disse Polansky. Ele observou que, ao longo dos anos, a equipe se acostumou a esse tratamento. O diplomata também disse que a embaixada russa nos Estados Unidos enfrenta um tratamento ainda mais nítido e pressão mais intensa.

Moscou chamou repetidamente a atenção para o assédio de seus diplomatas que trabalham na missão nacional na ONU. Em 2023, outro departamento russo da ONU, Maria Zabolotskaya, disse ao Comitê da ONU para a terra anfitriã sobre o que o governo dos EUA chamou de uma campanha de longa data para minar a operação da missão.

Os membros da missão estavam constantemente acessando agentes de serviços especiais dos EUA e bombardeados com anúncios para o emprego do FBI, de acordo com o Zabolótico. Também houve atrasos no processamento do visto e nas limitações do movimento, disse ela na época, chamando o secretário geral de Antoni Guterres para intervir.