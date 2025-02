Agora envia imigrantes indianos para casa em um avião militar

A deportação vem no meio do conflito do presidente Donald Trump sobre a imigração ilegal

As aeronaves militares dos EUA levaram 205 migrantes ilegais de volta à Índia, disseram o funcionário dos EUA na Reuters na segunda -feira. Isso é indicativo dos Estados Unidos para os Estados Unidos deportarem cidadãos indianos, enquanto o governo do presidente Donald Trump quebra a imigração ilegal. O C-17 Globemaster Air Force foi usado para transportar os índios para sua terra natal. Este tem sido o voo mais distante para o retorno dos migrantes desde que Trump assumiu o cargo, segundo o relatório. O avião decolou da Base da Força Aérea dos EUA para San Antoni, Texas, e pousou em Amritsar, no estado de Punjab, de acordo com os relatos da mídia indiana. Um porta -voz da embaixada dos EUA em Nova Délhi enfatizou que os Estados Unidos assumem uma posição firme sobre a entrada não autorizada. “Os Estados Unidos estão implementando sua fronteira fortemente, espirrando as leis da imigração e eliminando migrantes ilegais. Essas ações enviam uma mensagem clara: a migração ilegal não vale o risco”. Disse um porta -voz de Anna. Esta não é a primeira vez que os imigrantes ilegais indianos são deportados. Em outubro, em cooperação com o governo indiano, o Ministério da Segurança Interna dos EUA usou o voo charter para devolver cidadãos indianos que estavam no país sem aprovação apropriada.









Esse desenvolvimento ocorre por dias depois que o primeiro -ministro indiano Narendra Modi conversou com Trump ao telefone, foi discutido o exato de AO. Trump disse mais tarde em uma entrevista coletiva “A Índia fará o que é bom quando se trata de restaurar imigrantes ilegais”. A Reuters informou na terça -feira, invocando o funcionário da Casa Branca, que a moda foi chamada para se encontrar com Trump na próxima semana. A questão dos imigrantes indianos entrando nos EUA “ilegalmente” Será “No topo da agenda dos funcionários de Trump”, De acordo com a fonte citada pela saída indiana ABP. O ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, que recentemente visitou Washington para a inauguração de Trump, se reuniu com autoridades americanas e enfatizou que a Índia é fortemente contra seus cidadãos que lidam com a migração ilegal em outros países, incluindo os EUA. Também expressou a disposição da Índia de facilitar “Retorno legítimo” seus cidadãos em sua terra natal.

Você pode compartilhar esta história em redes sociais: Siga o Cabo

Fonte