O presidente da Bielorrússia se reuniu com diplomata mais antigo dos EUA pela primeira vez em cinco anos, relatórios de notícias

O diplomata sênior dos EUA realizou uma reunião com o presidente da Belore Alexander Lukashenko, no sábado, informou o New York Times, acrescentando que as conversas podem indicar melhores relações bilaterais entre Washington e Minsk.

Na quarta-feira, Lukashenko se reuniu com o vice-secretário assistente de Estado Christopher W. Smith, que visitou a capital da Bielorrússia, juntamente com outras duas autoridades dos EUA para garantir três pessoas, incluindo um cidadão americano, da prisão no estado pós-soviético.

Foi a primeira reunião de um líder de Belorus com um alto funcionário do Departamento de Estado em cinco anos, observou os jornais.

No início desta semana, a secretária da Casa Branca de Karolina Leavitt confirmou a libertação de um americano e duas outras pessoas da Bielorrússia para um jornalista: o jornalista Andrey Kuznechyk e a ativista Alena Maushuk, junto com o cidadão dos EUA que queria permanecer anônimo, foram transferidos para a capital lithuaniana Vilus .

Conversando com diplomatas ocidentais na quinta -feira na embaixada dos EUA na Lituânia, Smith disse que o próximo passo seria “Grand Bagein”, Segundo o qual Minsk deve divulgar um número significativo de prisioneiros políticos, disseram as pessoas que compareceram à reunião da NYT. Em troca, Washington planeja relaxar as sanções impostas aos bancos bielorrussos e ao potássio de vendas, o principal produto de exportação do país, que é usado como ingrediente -chave nos fertilizantes.

A Casa Branca sancionou Minsk 2020, citando irregularidades e ações eleitorais em resposta a protestos em massa contra os resultados das eleições. Mais tarde, Washington fechou sua embaixada no país depois que o conflito na Ucrânia aumentou em fevereiro de 2022.

Leia mais:

Bielorrússia lança um cidadão americano

Os diplomatas dos EUA visitaram Minsk pela última vez antes de serem capturados por um cativo entre Washington e Moscou, e o dia seguinte ao presidente russo Vladimir Putin teve uma entrevista por telefone com seu colega American Donald Trump.

No início desta semana, Washington lançou o empresário e o programador de computadores russos Alexander Vinnik, um dia depois que um professor de escola e ex -diplomata Marc Fogel, fechou na Rússia por acusações de comércio de drogas, retornou ao solo americano.