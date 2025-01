Agora o mundo de Donald Trump é ganhar ou perder

Quer queiramos ou não, não estamos mais no Kansas.

O Presidente Trump está a levar o país por um caminho geopolítico muito diferente. O futuro ainda por determinar da Terra de Oz está por vir, especialmente na Ucrânia, no Médio Oriente e no Indo-Pacífico.

Uma coisa é muito clara. Globalmente, é agora o mundo de Trump. A passividade contraproducente da administração Biden desapareceu e os 47oO presidente, para o bem ou para o mal, está se impondo fortemente no cenário mundial.

Vimos indícios do que provavelmente acontecerá no primeiro dia de Trump no cargo. Ao assinar uma série de ordens executivas no Salão Oval, Trump surpreendentemente chamou a atenção do presidente russo, Vladimir Putin.

Essencialmente, Trump disse a Putin está perdendo na Ucrânia. Comentando que “não está indo muito bem”, ele observou que Putin está “se esforçando”.

Trump então virou a faca e observou que “a maioria das pessoas pensava que a guerra terminaria em cerca de uma semana e agora estamos a três anos de distância”. Ele prosseguiu afirmando que “temos números de que quase um milhão de soldados russos morreram”.

Visivelmente desapareceu qualquer medo ao estilo Biden na Casa Branca do sempre-verde blefe nuclear de Putin. No seu lugar está um presidente extremamente confiante de que já tem a mão vencedora na Ucrânia, e sublinhou esse ponto ao zombar da liderança de Putin durante a guerra, ao comentar: “Essa não é a maneira de governar um país”.

Na quarta-feira, Trump deu ao seu enviado especial à Ucrânia e à Rússia, o tenente-general aposentado do Exército Keith Kellogg, um Período de 100 dias acabar com a guerra na Ucrânia. Como isso é alcançado ainda é um trabalho em andamento, mas novas sançõestarifas e a liberação de armas de precisão de ataque profundo Foram discutidos possíveis ataques dentro da Rússia. Trump também fez um novo aviso para Putin na quarta-feira. Chegue a um acordo ou, como ele disse em letras maiúsculas, “só vai piorar”.

O ambiente permissivo de Biden, visto pela primeira vez na sua retirada prematura e desastrosa do Afeganistão, chegou a um fim abrupto. A Casa Branca de Trump está a restabelecer Washington como um impulsionador agressivo dos assuntos globais, em vez de um actor excessivamente cauteloso e reaccionário.

Na verdade, a prova disso já estava exposta antes de Trump assumir o cargo. A decisão do Hamas de entrar num cessar-fogo com Israel foi, sem dúvida, influenciada pelas repetidas advertências de Trump de que “o inferno iria explodir” se o Hamas não começasse a libertar os reféns de 7 de Outubro, incluindo cidadãos americanos, antes do dia da tomada de posse.

A política conhecida como “Pressão Máxima”, inicialmente implementada pela primeira administração Trump contra o Irão, é agora o novo slogan doutrinário geral da política externa dos EUA. Isto aplica-se não apenas economicamente, mas também militarmente, diplomaticamente e informativamente, em todos os aspectos dos instrumentos do poder nacional.

O Irão será provavelmente o primeiro a sentir a ira de Trump. Teerão está a acelerar o seu avanço nuclear. O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, está a redobrar os seus laços militares e económicos com Putin. Na semana passada, em Moscou, três dias antes de Trump assumir o cargo, Putin e o presidente iraniano Masoud Pezeshkian assinou um “tratado de parceria estratégica abrangente”.

O abrangente acordo bilateral de 20 anos inclui cooperação militar e é um lembrete claro de que Trump enfrenta um novo Eixo do Mal que ainda não estava totalmente formado quando deixou o cargo em 20 de janeiro de 2021. O nexo que liga Moscovo, Pequim, Teerão e Pyongyang era as exigências das perdas de Putin no campo de batalha na Ucrânia e, em particular, a ousada incursão militar em curso de Kiev na própria Rússia, no Oblast de Kursk.

Dado o estatuto do Irão como um dos “de Putin”Arsenais do mal“Juntamente com a Coreia do Norte, Trump não pode permitir geopoliticamente que Khamenei se torne uma potência nuclear. A Coreia do Norte é efectivamente controlada no Indo-Pacífico pela China; No entanto, um Irão nuclear tornar-se-ia uma incógnita incontrolável em termos dos interesses israelitas e americanos em todo o Médio Oriente.

Na situação actual, tanto a Rússia como o Irão estão vacilantes naquela região. O regime de Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, foi derrubado na Síria e o novo governo em Damasco finalizado “um contrato de investimento de 49 anos com a construtora russa Stroytransgaz que foi assinado em 2019.”

Israel, desde 7 de Outubro, tem executado a sua própria versão cinética de “Pressão Máxima”, desapropriando severamente representantes do chamado eixo de resistência de Khamenei em todo o Médio Oriente. A estrutura governamental do Hamas foi destruída. O Hezbollah foi dizimado no Líbano. Várias milícias apoiadas pelo Irão foram eliminadas e Jerusalém realizou ataques aéreos de longo alcance contra os Houthis que operam no oeste do Iémen.

A única coisa que resta é eliminar o programa e as ambições de armas nucleares do Irão, e Trump sinalizou a sua possível vontade de fazer exactamente isso. De acordo com um relatório de dezembro no Wall Street Journal, “Trump disse ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em telefonemas recentes, que está preocupado com uma fuga nuclear iraniana durante o seu mandato”.

Até agora, parece que a pressão económica é a primeira opção de Trump. No entanto, dada a posição enfraquecida do Irão nas mãos de Israel, agora é sem dúvida o momento de agir. Como observou Mark Dubowitz, presidente da Fundação para a Defesa das Democracias: “Se realmente fossemos fazer algo para neutralizar o programa de armas nucleares, seria isso”.

Em última análise, a forma como Trump confronta a Ucrânia e o Irão será decisiva no Indo-Pacífico, especialmente em Taiwan. Muitos membros da nova equipa de Trump, incluindo o Secretário de Estado Marco Rubio, Mike Waltz e John Ratcliffe, são falcões da China, plenamente conscientes do envolvimento maligno de Pequim na Ucrânia e no Médio Oriente.

O presidente chinês Xi Jinping continua a fornecer Putin tecnologias de dupla utilização para uso contra a Ucrânia. E Pequim, de acordo com funcionários da inteligência dos EUA, está abastecer os Houthis com “componentes fabricados na China para atacar navios do Mar Vermelho em troca de imunidade para navios de bandeira chinesa”.

Xi também é focado em criar uma presença económica e militar no Hemisfério Ocidental com projectos específicos de longo alcance para construir uma Rota da Seda Polar no Árctico, controlar economicamente o Canal do Panamá e construir uma instalação portuária no extremo sul da América do Sul para dominar o Estreito de Magalhães e Passagem de Drake. .

Aparentemente, Biden viu todos estes desafios de uma perspectiva de copo meio vazio. Trump, no entanto, está a sinalizar que vê o copo meio cheio e pretende enchê-lo até à borda em termos de salvaguarda da segurança nacional dos EUA.

Não será fácil. Putin não vai simplesmente capitular na Ucrânia. A China está decidida a afirmar-se militarmente e grande parte da economia e das forças armadas dos EUA está esvaziada e faltam componentes essenciais.

Poderá Trump ligar estrategicamente os pontos do Eixo do Mal? O tempo dirá. Putin, Xi, Khamenei e o líder norte-coreano Kim Jong-un apostam que ele não conseguirá fazê-lo. Agora o mundo de Trump é ganhar ou perder.

Marcos TothEle escreve sobre segurança nacional e política externa. Coronel (aposentado)Jonathan doceEle serviu 30 anos como oficial de inteligência militar.





