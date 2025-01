Agora, os pais podem monitorar o progresso acadêmico dos alunos no aplicativo Sampoorna Plus

Os pais agora podem acessar o aplicativo móvel ‘Sampoorna Plus’. Desenvolvido pela Kerala Infrastructure and Technology for Education (KITE), braço tecnológico do departamento de Educação Geral, para escolas públicas, o aplicativo permite que os pais participem ativamente na educação de seus filhos.

Uma ordem governamental que obriga a utilização do software de gestão online Sampoorna em todas as escolas também exige a implementação de medidas para melhorar o software. Isso inclui recursos como frequência dos alunos, desempenho acadêmico e avaliação de atividades extracurriculares. A aplicação móvel Sampoorna Plus, lançada em 2024, cumpre este mandato. KITE habilitou o aplicativo Sampoorna Plus para pais de 36,44 lakh alunos em 12.943 escolas no estado.

Sampoorna Plus facilita o registro da frequência e do progresso acadêmico dos alunos, melhorando assim a comunicação entre pais e escolas. Esses recursos estão integrados ao sistema de gerenciamento escolar online Sampoorna e ao aplicativo móvel. A versão oficial do aplicativo pode ser baixada gratuitamente na Google Play Store.

Como acessar detalhes

Após instalar o Sampoorna Plus, os usuários precisam selecionar a função “Pai” nas opções “HM/Professor/Pai”. Os novos usuários deverão se cadastrar através do OTP enviado para o número do celular cadastrado no Sampoorna no momento da admissão do filho. Os pais devem entrar em contato com as autoridades escolares para garantir que seu número de celular esteja atualizado em Sampoorna.

Quando um pai faz login no Sampoorna Plus usando seu número de celular como nome de usuário e senha, ele só pode visualizar os perfis dos filhos vinculados a esse número de celular. No perfil, os pais podem ver mensagens da escola, frequência, listas de notas e muito mais. O recurso de comunicação no aplicativo móvel permite uma interação perfeita entre pais e professores.

Resultados de exames incluídos.

K. Anvar Sadath, CEO da KITE, confirmou que a maioria das escolas incluiu os resultados dos exames trimestrais das classes 1 a 9, realizados em dezembro, no aplicativo Sampoorna Plus. Isso permitiu que os pais monitorassem o progresso acadêmico de seus filhos por meio do aplicativo. Os recursos necessários de cibersegurança e segurança foram incorporados ao Sampoorna Plus.