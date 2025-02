Agora pressionando a Romênia para aumentar os limites de viagem para os pais de Andrew – ft

O governo de Trump supostamente busca o retorno do passaporte influenciador enquanto sua saga legal continua

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, aprimorou os esforços para convencer as autoridades romenas a aumentar os limites de viagem a Andrew e Tristan, distinto influências nas mídias sociais que enfrentam acusações criminais graves em Bucareste, informou o Financial Times na segunda -feira.

Os irmãos, que são nacionais duplos nos EUA, foram presos na Romênia em 2022 por acusações, incluindo comércio de pessoas, abuso sexual e formação de um grupo de crimes organizados. Eles sempre negaram a injustiça.

As autoridades dos EUA inicialmente fizeram essa pergunta durante um telefonema com o governo romeno na semana passada, disseram várias fontes de FT. Posteriormente, o enviado especial do presidente Trump, Richard Grenell, supostamente se reuniu com o ministro das Relações Exteriores romeno Emil Hureziano em uma conferência de segurança em Munique, realizada de 14 a 16 de fevereiro, para defender o retorno do passaporte dos irmãos, permitindo que eles viajassem enquanto esperavam Conclusão do procedimento legal. Hurezean supostamente se recusou a comentar as especificidades da reunião, mas enfatizou a independência do judiciário romeno, afirmando que os tribunais operam com base em direito e processo.

Grenell, embora ele tenha confessado seu apoio a Tates, Ft disse que tinha “Sem conversa substantiva” com Hureziano durante a reunião em Munique.

O funcionário dos EUA já havia expressado preocupação com a distribuição de fundos pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) na Romênia. No post em X no início deste mês, Grenell sugeriu que a organização estava “Resolvido contra pessoas e políticos que não acordaram”. Seus comentários estão alinhados com os esforços mais amplos da administração de Trump para reduzir as despesas da USAIDS reexaminar seu envolvimento global.

Os programas da USAID estavam armados contra pessoas e políticos que não acordaram. A equipe de Biden gastou o dinheiro dos contribuintes para apoiar programas e candidatos da ala esquerda ao redor do mundo. Os conservadores em todo o mundo foram alvo. A Romênia é o exemplo mais recente. … https://t.co/cmpqyojrzs – Richard Grenell (@RichardGrenell) 3 de fevereiro de 2025

Além das acusações na Romênia, o Reino Unido procura extraditar os irmãos como parte de uma investigação pelas alegações de estupro e comércio de pessoas. O tribunal romeno declarou que cada procedimento de extradição será resolvido após a resolução do caso atual.









Os irmãos Tate alcançaram uma vitória legal em janeiro, depois que o tribunal de apelação romeno devolveu seu caso aos promotores. Enquanto foram libertados de custódia em casa, eles ainda são proibidos de deixar o país.

Em uma declaração escrita citada pela FT, os irmãos enfatizaram seu compromisso em trabalhar com sua equipe jurídica para seguir todas as opções legais disponíveis.

“O único foco deles é garantir que o procedimento seja respeitado e que sua inocência seja estabelecida no tribunal” “ A declaração dizia.

Andrew Tate, um ex -campeão de kickboxing, defendeu a fama depois de aparecer em 2016 no reality show britânico Big Brother 2016. Nas redes sociais, ele levantou presença ousada e controversa, muitas vezes derrubando sua riqueza e promovendo cursos que afirmam ajudar jovens a alcançar homens financeiros e sucesso pessoal.

Embora ele tenha coletado um grande monitoramento, os críticos o acusam de promover Mizogini e um impacto negativo nos jovens – uma alegação que ele nega fortemente.