Agricultor pisoteado até a morte por presa solitária em Coimbatore

Uma presa solitária pisoteou um fazendeiro Velumani (74) até a morte em Mettu Thottam em Pazhya Pudur, perto de Periyanaickenpalayam, no distrito de Coimbatore, na noite de quarta-feira (15 de janeiro de 2025).

Soube-se que a vítima estava fechando as portas de sua propriedade quando ocorreu o incidente. Os animais que têm interações negativas com os humanos aumentaram em quase todas as sete faixas da divisão florestal de Coimbatore. Ou os elefantes atacam as colheitas ou ceifam vidas humanas.

Atendendo a uma denúncia, a polícia de Periyanaickenpalayam recuperou o corpo e enviou-o para autópsia. A presa solitária invadiu as plantações de banana da fazenda e permaneceu lá por quase uma hora antes de retornar à floresta. Os aldeões instaram o Ministro-Chefe a acelerar o trabalho de construção de uma cerca ao redor dos limites da floresta.