Agricultores de coco no modo ‘Wait e See’ para explorar o impacto da política agrícola orgânica de Tamil Nadu 2023

Os agricultores de coco na região oeste do Estado que apenas começam a conhecer a importância da política agrícola orgânica de 2023 tâmil 2023 aparentemente optam por estar no modo de ‘espera e observação’ antes de explorar sua utilidade.

A política que prevê uma abordagem para possíveis grupos de culturas e os possíveis distritos identificou Coimbatore, Tiprupur e Erode para promover o cultivo orgânico de culturas de coco.

A fatorização na rápida taxa de crescimento de produtos alimentares orgânicos em todo o mundo, o governo, através da política, propõe estabelecer centros de cobrança no nível distrital e centros de vendas de varejo em locais urbanos sob empresas de hortícula de Tamil Nadu, por isso O fluxo de produtos orgânicos entre produtores e consumidores é garantido. É outra questão que a política que exige que o Departamento de Horticultura permitir que produtores orgânicos em gap (práticas agrícolas globais), SPs (medidas sanitárias e fitossanitárias) e rastreabilidade (processo de monitoramento de produtos orgânicos de sua fonte para o consumidor) ainda não são feito disseminado.

A promoção da agricultura orgânica é comumente realizada para frutas e legumes e plantio de plantio. Como tal, a abordagem específica na promoção de práticas agrícolas orgânicas para Coco ainda não ganhou terreno, disse P. Sidharthan, vice -diretor de horticultura.

Os agricultores de coco na região oeste confirmaram que a abordagem especial no cultivo orgânico pelo Departamento de Horticultura ainda não era notável.

Os agricultores progressistas de coco, no entanto, parecem estar perdidos para entender por que o Departamento de Horticultura não entrou em contato com os detalhes da política de agricultura orgânica de Tamil Nadu 2023.

“Nós realmente apreciaríamos se a equipe de campo do Departamento de Horticultura interage com os agricultores. Deve haver um mecanismo para reconhecer as melhores práticas ”, disse Kaliprakash, um agricultor de coco em TK Pudur em Pollachi Taluk. O cultivo orgânico de Coco agora foi realizado apenas experimentalmente, disse ele.

Isso implica altos custos. Por exemplo, um esterco orgânico de 20 a 50 kg por palma deve ser aplicado por ano com o início do sudoeste monzón quando o teor de umidade do solo é alto. E diferentes formas de fertilizantes orgânicos, como composto, estrume agrícola, farinha óssea, farinha de peixe, alimentos para o sangue, bolo de nim e bolo de amendoim, devem ser usados, além de fertilizantes verdes, deixa abuso e práticas de cultura de cobertura para adicionar nutrientes.

No entanto, garantir a disponibilidade adequada de materiais orgânicos que são imperativos para fortalecer as condições físicas e biológicas do solo também é um desafio, apontam os agricultores.