Agricultores indianos e bangladeshianos entram em conflito na fronteira internacional

Agricultores das áreas fronteiriças de Bengala Ocidental e Bangladesh entraram em confronto no sábado (18 de janeiro de 2025) no posto fronteiriço de Sukhdebpur, no distrito de Malda. Este incidente ocorreu quando alguns agricultores indianos, como em dias normais, se dirigiam para os seus campos perto da fronteira internacional.

Foi no mesmo posto fronteiriço onde surgiram divergências há poucos dias entre a Força de Segurança de Fronteira (BSF) e a Guarda de Fronteira de Bangladesh (BGB) por causa das cercas.

“Os agricultores indianos acusaram os agricultores do Bangladesh que trabalham nos campos do outro lado da fronteira de roubarem a colheita, provocando uma discussão entre agricultores de ambos os países. O incidente tomou um rumo sério quando agricultores de ambos os lados começaram a reunir-se em grande número e começaram a abusar e a atirar pedras uns nos outros”, afirmou um comunicado de imprensa emitido pela Fronteira de Bengala do Sul da BSF.

Assim que o incidente veio à tona, os jawans da BSF e da BGB chegaram ao local e controlaram a situação. A comoção continuou por algum tempo, mas não houve relatos de feridos. Canais de televisão locais também transmitiram vídeos dos confrontos.

A declaração da BSF dizia: “A BSF aconselhou os agricultores indianos a ficarem longe de tais disputas e pediu-lhes que informassem a BSF em caso de qualquer problema. O BGB também desempenhou um papel positivo no controlo da situação e tomou imediatamente as medidas necessárias na sua área para evitar que a situação se agravasse.”

O comunicado acrescenta que os comandantes das unidades BSF e BGB da área em causa também estão a tentar estabelecer uma melhor coordenação entre eles.