Agricultores nos distritos de Thoothukudi e Kanniyakumari opõem-se à aquisição de terras agrícolas

Os agricultores de Udangudi organizaram uma greve durante a reunião de reparação de reclamações na Coletoria na quinta-feira, opondo-se à aquisição de terras agrícolas para formar um parque industrial e de hélice.

Na reunião, os agricultores de Udangudi expressaram a sua preocupação, afirmando que a maioria dos residentes da aldeia de Athiyakurichi em Thoothukudi depende da agricultura com culturas como coxinha e coco.

Eles acrescentaram que Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd. (TIDCO) anunciou a aquisição de cerca de 1.100 acres de terras agrícolas em Aathiyakurichi para o estabelecimento de um parque espacial e isso afetaria gravemente seus meios de subsistência e eles não foram consultados sobre a decisão. Para se opor à aquisição, mais de 50 agricultores abandonaram a reunião.

Os agricultores da região de Kovilpatti disseram que os fertilizantes armazenados em Kovilpatti foram confiscados e algumas pessoas foram presas. Alegaram o envolvimento de funcionários de bancos cooperativos no crime e exigiram medidas rigorosas contra eles.

Eles buscaram compensação para culturas como grama preta e grama verde, que foram danificadas pelas chuvas das monções de 13 e 14 de dezembro. Eles instaram as autoridades a compensar todas as terras cultivadas, em vez de limitá-las a 5 acres de terra. Outros setores de agricultores exigiram pulverizadores elétricos para aplicação de agrotóxicos nas coxas e palmeiras.

O coletor distrital K. Elambahavath disse que os fertilizantes acumulados foram apreendidos com base em informações confidenciais e que medidas rigorosas seriam tomadas contra todos os envolvidos. O Coletor ordenou aos oficiais que agilizassem o reconhecimento dos tanques e os desalojassem das invasões. Esclareceu que os animais que causaram danos às colheitas não eram javalis e os agricultores tinham o direito de expulsá-los.

Formação de parcelas

Da mesma forma, no distrito de Kanniyakumari, durante uma reunião de reparação de queixas dirigida pelo colector distrital R. Alagumeena, os agricultores destacaram a questão da conversão de terras agrícolas em lotes residenciais e do cultivo ilegal de lótus nas massas de água do distrito.

Os agricultores da região de Thovalai queixaram-se da conversão de terras agrícolas, especialmente arrozais, em lotes residenciais. Ramesh, um agricultor de Chenbagaramputhoor, disse: “Aqueles que formam os lotes estão afetando as terras agrícolas próximas também ao invadir canais de irrigação, sem considerar os direitos de outros proprietários de terras”. Acrescentou que se esta tendência continuar, não haverá mais terras agrícolas no distrito.

Outro agricultor de Pulluvilai mencionou o cultivo ilegal de lótus nas massas de água do distrito e instou as autoridades a tomar medidas identificando e retendo apenas as massas de água legalmente arrendadas para o cultivo de lótus.

Vários agricultores do distrito pediram às autoridades que restaurassem corpos de água, como canais e tanques de irrigação, que estavam invadidos e cobertos de ervas daninhas.