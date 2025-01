Agricultores pedem às autoridades florestais que tomem medidas imediatas para evitar ataques de elefantes

Os agricultores de Bangarupalayam mandal, no distrito de Chittoor, estão a sofrer grandes perdas de colheitas devido aos repetidos ataques de elefantes.

Na tarde de terça-feira, uma manada de cerca de 15 elefantes entrou nos campos agrícolas das aldeias de Bodabandla e Veluturichenu, causando danos às plantações de banana em pé.

Os agricultores expressaram descontentamento com a perda dos seus produtos arduamente conquistados e instaram as autoridades florestais a tomar medidas para evitar tais incidentes.

Kodanda Yadav, um agricultor, disse que as plantações, que requerem meses de trabalho árduo e recursos para crescer, podem ser arruinadas numa única noite pelos elefantes, deixando-os sobrecarregados de dívidas.

Outros agricultores repetiram a sua queixa e culparam os responsáveis ​​florestais pela falta de medidas preventivas eficazes.

A tensão financeira é exacerbada pela escassa compensação dada às pessoas afectadas pelos distúrbios dos elefantes.

Os agricultores relataram ter recebido menos de 20% dos danos avaliados nas culturas, o que está longe de ser suficiente para cobrir as suas perdas. Eles observaram que muitos estão agora cada vez mais endividados, sem nenhuma solução imediata à vista.

Os agricultores apelaram às autoridades florestais para que implementem estratégias sustentáveis ​​para reduzir os danos relacionados com a vida selvagem. Eles defendem a instalação de cercas eléctricas alimentadas por energia solar para manter os elefantes afastados dos seus campos e a escavação de trincheiras profundas em torno de áreas agrícolas susceptíveis.

Procuraram também melhorar o pessoal do departamento florestal e a utilização de sistemas avançados de monitorização para rastrear o movimento dos elefantes. Apelaram também a uma revisão do quadro de compensação, pressionando para que os pagamentos reflectissem com precisão a extensão total das suas perdas.

Um rastreador de elefantes em Palamaner mandal observou que o conflito entre humanos e elefantes no distrito de Chittoor é resultado da invasão do habitat, juntamente com a falta de comida e água nas regiões florestais, juntamente com o problema dos elefantes migratórios.

Os elefantes selvagens frequentemente percorrem áreas agrícolas em busca de alimento, especialmente durante a época da colheita.

Funcionários do departamento florestal afirmaram que estão sendo tomadas iniciativas para resolver o problema. Um alto funcionário florestal disse que o departamento reconhece a situação dos agricultores e está formulando uma estratégia para instalar cercas solares em locais de alto risco.

As políticas de compensação também estão a ser revistas para proporcionar uma melhor assistência aos agricultores.