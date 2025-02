AGs democratas exigem acesso a cães a sistemas de pagamento de tesouro

Uma coalizão de 19 estados liderados pelo democrata processou o governo Trump na noite de sexta -feira pelo acesso ao Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) aos sistemas de pagamento do departamento do Tesouro que distribuíam bilhões de dólares em pagamentos anualmente.

O processo, dirigido pelo Procurador Geral de Nova York, Letitia James, e anunciado no início da semana, é a última resistência legal contra os movimentos radicais do multimilionário Elon Musk para superar e desmontar partes da burocracia federal.

“Como o homem mais rico do mundo, Elon Musk não está acostumado a dizer” não “, mas em nosso país, ninguém está acima da lei”, disse James em comunicado.

Os estados que exigiram com Nova York são Arizona, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nova Jersey, Carolina do Norte, Oregon, Rhode Island, Vermont e Wisconsin.

Em um processo separado, o Departamento de Justiça no início desta semana concordou em limitar temporariamente o acesso a Doge aos sistemas do Departamento do Tesouro.

Um juiz federal em Washington, DC, permitiu dois funcionários do governo especiais com laços com DAGE nas redes sociais que foram expostas pelo Wall Street Journal.

Uma conta associada ao funcionário, Marko Elez, 25 anos, publicou para “normalizar o ódio indiano” e que “você não pode pagar para se casar com meu grupo étnico”, de acordo com a revista.

Mas, na sexta -feira, depois de lançar uma pesquisa X, Musk disse que contrataria o funcionário novamente. Os promotores gerais mencionaram publicações em sua queixa.

Em declarações que anunciaram o processo, os advogados gerais deram a Dugo objetivo e sua liderança como o grupo é implantada no poder executivo, agência por agência.

O procurador -geral do Arizona, Kris Mayes, descreveu o acesso de Doge aos sistemas de tesouro como um “golpe simples e simples”, ridicularizando o almíscar como um “multimilionário de um bug estranho não escolhido” e sua equipe como um “grupo de piratas de computador adolescente”.

Aaron Ford, o procurador -geral de Nevada, disse que Trump tem o direito de “legalmente” promulgar suas políticas, mas disse que o acesso ao tesouro foi “fornecido ilegalmente” a Musk e Doge.

E o procurador -geral de Wisconsin, Josh Kaul, acusou Trump de colocar “os caprichos de Elon Musk” antes da privacidade e segurança dos americanos.

“Fomos ao tribunal para abordar essa situação escandalosa e proteger o povo americano”, disse Kaul.

No início da semana, o Departamento de Justiça, em um processo separado, concordou em limitar temporariamente o acesso a Doge aos sistemas do departamento do Tesouro, que repara bilhões de pagamentos anualmente, até a próxima etapa do caso.

A demanda é apenas uma batalha emergente nos planos de Musk de reduzir bilhões de dólares em despesas federais, o que levou sua equipe a confiscar o acesso às agências de todo o governo.

Os esforços legais também foram combatidos contra os esforços da equipe do Doge nos departamentos de educação e trabalho. Um grupo de demandantes prometeu expandir sua demanda durante o fim de semana para atender ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos e ao Escritório de Proteção Financeira para Proteção ao Consumidor.

Fonte