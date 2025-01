Agus Salim chora, triste ao saber da morte de Alvin Lim

VIVA – Agus Salim está triste com a morte do advogado Alvin Lim. Para informação, Alvin Lim morreu no domingo, 5 de janeiro de 2025. Alvin deu seu último suspiro aos 48 anos devido a insuficiência renal.

Agus chegou à Casa Funerária Alvin Lim em Grand Heaven, Pluit, Norte de Jacarta, hoje, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Agus chegou acompanhado de sua esposa, Elmi Nurmala e seu advogado, Farhat Abbas.

Diante da mídia, Agus chorou ao expressar sua dor. Agus ofereceu as melhores orações pelo falecido Alvin Lim. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

 As lágrimas de Agus Salim lamentam o falecimento de Alvin Lim.

“É triste saber, minhas condolências a Alvin Lim, que Allah SWT o aceite.” disse Agus.

Depois, Agus também ofereceu suas melhores orações às famílias que ficaram para trás.

“Que a família deixada para trás receba paciência e sinceridade tanto externa quanto internamente.” disse Agus Salim.

Para sua informação, Alvin sofre de insuficiência renal e faz diálise regularmente. Depois de lutar contra a doença, Alvin faleceu.

“Sim, é verdade (ele morreu) devido a uma doença renal”, disse Putra Hendra Giri como relações públicas de Alvin Lim quando contatado por uma equipe de mídia no domingo, 5 de agosto de 2025.

Para sua informação, Alvin Lim é o advogado de Agus Salim na disputa de doação de dinheiro contra Pratiwi Noviyanthi ou mais conhecido como Teh Novi.

Na noite de domingo, Teh Novi também veio lamentar Alvin Lim. Teh Novi admitiu que eles pediram desculpas e perdoaram um ao outro.