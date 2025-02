Agustiani Tio alegou ser atraído para o RP.

Yakarta, vivo – Presidente da Associação de Assistência dos Direitos Jurídicos e Humanos da Indonésia (PBHI), Júlio Hebraico disse que havia três coisas fundamentais que poderiam ser vistas a partir do testemunho de Agustiani Tio Fridelina na audiência antes do julgamento no Tribunal Distrital do Sul do Jacarta, na sexta -feira, 7 de fevereiro. Julius avaliou que o juiz deveria realizar um aprofundamento e examinar o testemunho.

Leia também: As acusações de TPPU Tan Kian, especialista sugeriram que o KPK participasse do caso de Asabri

O ex -preso do caso de suborno de Harun Masku Masaku (Paw), Agustiani Tio Fridelina, disse que uma pessoa desconhecida (OTK) ofereceu 2 bilhões de RP antes de ser examinada pelos investigadores da Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK). Tio também alegou se sentir intimidado quando foi examinado.

Isso foi revelado por Agustiani Tio quando ele foi apresentado pela equipe da legislação do Secretário Geral do PDIP, Hastio Kristiyanto, em uma audiência anterior no julgamento no Tribunal Distrital do Sul de Yakarta na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

Leia também: A equipe KPK garantiu quando estava em Harun Masku em Ptik, Kubu Hasto: essa é uma instituição educacional, sem warteg

O Presidente da Associação de Assistência Jurídica e Direitos Humanos da Indonésia (PBHI), Hebraico Julius, também viu que havia três questões fundamentais em um processo processual criminal legal dentro da estrutura da projustisia.

 Público antes do julgamento antes do julgamento do Jristiyanto

Leia também: Profissionais de advogados dizem que a acusação de KPK de que Hasto se esconde em Ptik está inventando, esse é o motivo

Primeiro, Julius mencionou a suposta intimidação realizada pelo pesquisador contra a Agustiani Tio. Então, a intimidação pretende mencionar o nome de uma pessoa que faz certas ações. Mas o testemunho não foi um evento que foi realmente experiente, ouvido e visto.

Além disso, há alguém que alegou oferecer algum dinheiro ao tio para fornecer informações de acordo com o que o pesquisador pediu. Ou seja, mencionando um nome, então um nome fez um ato de suborno do meu espelho.

“Dos três eventos, é verdade que, se o pesquisador da KPK ocorreu duas violações e um crime”, disse Julius quando os jornalistas entraram em contato no domingo, 9 de fevereiro de 2025.

Julius explicou que as duas violações estavam na forma de violações no processo jurídico processual em que, ao explorar/pesquisar/coletando evidências na forma de declarações de testemunhas, elas devem ser feitas legalmente.

Onde, isso não deve ser feito por coerção, formas de intimidação e muito menos diretamente para fornecer informações que não são realmente um evento experiente, ouvido e visto pela testemunha.

“Agora, essa violação tem sido uma violação ética muito fundamental, por isso deve ter o potencial de ser declarado uma violação séria com as sanções realizadas desrespeitosamente a demissão do pesquisador”, explicou Julius.

Outra coisa, disse ele, os esforços de intimidação para as testemunhas resultaram em violações no processo de fazer evidências, de modo que as evidências devem ser declaradas são nulações e sem efeito e não podem ser usadas no processo legal que o KPK realiza.

Ou seja, tanto no processo de pesquisa combinado no KPK quanto na acusação no julgamento.

“As evidências devem ser declaradas inválidas ou nulas e nulas”, disse ele.

Julius disse que as supostas ações dos investigadores da KPK ao tio se isso acontecesse era uma forma de crime.

Então, as ações de alguém que oferece RP2 bilhões que serão entregues às testemunhas, para que as testemunhas forneçam informações incorretas; portanto, essa é uma forma de crime de supostos atos criminosos cujos nomes obstrução de justiça.

Enquanto isso, isso é regulamentado pelo artigo 221, parágrafo 1 do Código Penal sobre os Atos para obstruir ou inibir ou conduzir uma investigação dos atos criminais de procedimentos legais contra um crime a ser prejudicado, bloqueado, obtenha a verdade material onde neste ato .

“Existem indicadores obstrução de justiça Um deles é incentivar a ação de uma testemunha a mentir ou fornecer informações falsas ao pesquisador no momento do exame de testemunha, tanto por escrito quanto verbalmente, esse indicador é uma mentira “, explicou.

Julius também disse que as ações de intimidação e o experimento de suborno para fornecer informações, não de acordo com os fatos, podem ser condenados faz parte de um crime Obstrução da justiçaconforme regulamentado pelo artigo 221 do Código Penal.

“Então, este também é um ato que viola os direitos humanos nos quais alguém que lida com a lei tanto quanto uma testemunha, como vítima, como suspeita sem coerção, sem intimidação, sem ameaças e fornecer informações verdadeiras livremente, confortavelmente e confortavelmente e seguro “, explicou.

Julius também disse que as ações dos suspeitos de pesquisadores de cometer violações dos direitos humanos para testemunhar Tio não apenas tiveram um impacto na substância do exame ou no processo legal, mas também teve um impacto nas condições físicas e psicológicas de alguém que o enfrentou.

Além disso, sabe -se que a KPK é uma instituição que décadas atrás, a mais variada, feroz e violenta porque prendeu autoridades estaduais no nível ministerial ministerial, membros da Câmara dos Deputados e desmantelaram os casos de mega corrupção.

“Então ameaçou assim, fica claro que tem um impacto ruim nas condições físicas e psicológicas das pessoas que o experimentam. Mas minha mensagem está realmente com as declarações das testemunhas que foram dadas pelo Tribunal de Julgamento com o Alegada intimidação, a ameaça de coerção e depois há uma oferta de dinheiro “, disse ele.

“Acho que isso se tornou um fato de que o julgamento do painel de julgamento pode determinar os funcionários responsáveis ​​por cumprir a lei para examinar mais profundamente, chamando -a e examinando -a na sala de julgamento a ser ouvida pelas informações das informações das testemunhas. Esse testemunho é uma informação muito importante, considerando que este evento foi há muito tempo, traços físicos podem ser difíceis “, acrescentou.

Julius também pediu à liderança da KPK para fazer um exame de pesquisadores da KPK que conseguiram o caso. Além disso, os esforços para intimidar e subornar ao tio foram virais e se tornaram cuidados públicos.

“A liderança deve ter a principal iniciativa do Diretor de Supervisão Interna deve chamar o nome mencionado pelas acusações nos pesquisadores da KPK a serem examinados eticamente e buscar evidências. É verdade que isso violou o profissionalismo no contexto ético, viola as leis processuais de processual no contexto processual ou é uma suspeita de uma ofensa criminal cujo nome é obstrução de justiça Com este indicador “, concluiu.

Enquanto isso, Tio explicou que, antes de ser examinado pelo KPK em relação à determinação de Hasto como suspeito no Mason Masu Masu Masu Masu em 6 de janeiro de 2025, ele foi contatado por um homem que não conhecia e pediu para conhecer. Na reunião, o RP recebeu 2 bilhões e a “melhoria econômica da família” se ele estivesse disposto a seguir sua aplicação quando os pesquisadores da KPK os investigaram.

Em seu testemunho, Tio também disse à intimidação que sentia enquanto estava no exame.