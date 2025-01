Ahok revelou que teve uma surpresa com Anies em janeiro, acontece que foi isso

Jacarta – O ex-governador de Jacarta, Basuki Tjahaja Purnama, aliás Ahok, se encontrou novamente com Anies Baswedan na tarde de sábado, 18 de janeiro de 2025. Os dois foram vistos conversando intimamente em um shopping de Jacarta.

Quando questionado sobre a surpresa que surgiu anteriormente, Ahok explicou que a surpresa foi reencontrar Anies no evento de lançamento do livro.

“Sim, foi uma surpresa conhecer os dois em janeiro em uma reunião literária”, disse Ahok aos repórteres em Jacarta, no sábado, 18 de janeiro de 2025.

 Anies Baswedan senta ao lado de Ahok Foto: VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Sublinhou que a surpresa a que se referiu na sua declaração na reunião na Câmara Municipal de Jacarta foi o encontro frequente com Anies Baswedan.

“Sim, acho que a surpresa é que vemos isso com frequência”, disse ele.

Anteriormente, o ex-governador de Jacarta, Anies Baswedan, e Basuki Tjahaja Purnama, também conhecido como Ahok, foram vistos tendo uma conversa íntima na Prefeitura de DKI Jacarta, na tarde de terça-feira, 31 de dezembro de 2024. Os dois conversaram longamente quando participaram de um evento organizado pelo Governo Provincial de Jacarta (Pemprov).

Quando questionado sobre o conteúdo da conversa, Ahok não quis explicar mais. Ele apenas pediu para perguntar a Anies. “Você tem que perguntar ao Sr. Anies”, disse Ahok.

O presidente do DPP do PDI Perjuangan (PDIP) admitiu que prepararia uma surpresa no próximo mês com Anies. “Este é um assunto diferente. Anteriormente, o Sr. Anies tinha um assunto diferente. Espere no próximo mês pela data do jogo. No próximo mês. Apenas espere”, disse Ahok.

Enquanto isso, Anies também pediu paciência ao público ao aguardar o momento exato da surpresa.

“Espere. Espere pela data do jogo. Mais tarde. Dizem para esperar. Se você esperar, teremos que esperar”, disse Anies.

O ex-governador de Jacarta, Djarot Saiful Hidayat, também opinou. Ele disse que haveria uma surpresa em 2025. “Haverá uma surpresa no próximo ano. Definitivamente haverá uma surpresa”, disse Djarot.