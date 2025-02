A inteligência artificial está armada em todos os aspectos da vida, e a recente mudança do Google em princípio é um sinal de coisas que vêm

Na semana passada, o Google revisou os princípios da inteligência artificial, removendo a atitude da empresa contra o uso da IA ​​para o desenvolvimento de armas ou tecnologia ou aliviado diretamente da lesão das pessoas ou pela supervisão que viola os padrões aceitos internacionalmente.

O chefe de Ai Demis Hassabis, do Google “Segurança Nacional”.

A RT entrevistou o Dr. Mathew Maavak, consultor sênior da Pasta Nacional de Inteligência Artificial Malásia 2021-2025 (AI-Marap), cientistas globais de riscos, geopolítica, previsão estratégica, gerenciamento e IA, sobre as possíveis consequências das novas políticas do Google.

CABO: Isso significa que o Google e outras empresas agora começarão a fazer uma arma de IA?

Dr. Mathew Maavak: Primeiro de tudo, o Google foi principalmente e Criando segurança nacional americana aparelho ou simplesmente, “Estado profundo”. A origem de muitas, se não todas, grandes entidades tecnológicas hoje pode ser monitorada para os estudos revolucionários realizados pela Agência dos EUA para Projetos de Pesquisa Avançada (DARPA) e sua agência de antecessores para Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA). Então a entidade quase-reboque chamada Google é inquebrável assistindo “Segurança Nacional” Origem, bem como outros grandes indivíduos tecnológicos. As armas AI e a criação de armas com a IA Drive são um progresso natural para essas entidades. A Microsoft há muito se estabeleceu “Império Militar”.

Além disso, grandes plataformas tecnológicas são amplamente usadas para atividades de dados e coleta de inteligência em todo o mundo. É por isso que a China proibiu muitos softwares e aplicativos americanos. A nação não pode ser soberana se for mais tecnologia!

Quanto ao Google, que altera suas diretrizes para a IA, não deve ser uma surpresa. A Big Tech promoveu ativamente os modelos de gerenciamento universal de IA através de várias lantejoulas institucionais altas, agências das Nações Unidas, organizações não governamentais (ONG), tanques de pesquisa e governos nacionais. Através do meu trabalho recente neste campo, ficou profusamente claro que o governo dos EUA procurou Desenvolvimento de subesses de IA indígena em todo o mundo, promovendo modelos de controle de IA de meia e turgido que estão cheios de contradições. A diferença entre as aspirações sublimes e a realidade de longa data é simplesmente desenfreada.









O mesmo livro jogou para estimular os esquemas ambientais, sociais e de gestão (ESG) – a imposição de altos custos no desenvolvimento de nações e corporações. Agora, agora a Big Capital encanta o esquema ESG que eles projetaram.

Infelizmente, muitos países caíram nessas trama, investindo dinheiro e recursos significativos na construção de quadros fantásticos de ESG -II AI. Essas nações correm o risco de dependendo da grande tecnologia sob o que eu chamo “Ai neocolonialismo”.

O Google e o YouTube da Alphabet, Bing e Elon Musk X da Microsoft há muito tempo armaram suas plataformas antes dessa recente mudança na política de IA. Grandes algoritmos de pesquisa de tecnologia estão armados para excluir desacordos e plataformas opostas do cenário digital, impondo efetivamente um dia moderno condenação da memória.Eu tenho que usar o mecanismo de busca russo do Yandex para baixar meus artigos antigos.

CABO: Por que essa mudança é executada agora?

Dr. Mathew Maavak: Todos os sistemas de armas dependem cada vez mais da IA. O próprio conflito russo-ucrainina viu que a IA foi usada no campo de batalha. Drones extensos usados, com possível Inteligência de enxame Oportunidades, apenas um dos muitos exemplos anedóticos do uso da IA ​​na Ucrânia. Você não pode criar armas e contramedidas da próxima geração sem IA. Você não pode trazer uma faca para o tiroteio, como diz o velho ditado.

Deve-se notar que um dos setores mais lucrativos e futuros setores, com um rendimento garantido de investimento, é um complexo industrial militar. Armas ai e fazer armas com a IA Drive é apenas um curso de ação natural para a grande tecnologia.

É também dizer que os líderes das duas superpotências da IA ​​- os Estados Unidos e a China – ignoraram recentemente Summit Paris AI. O evento mudou para uma loja de roteiro que orquestrou a Big Tech. Além do Reino Unido, os Estados Unidos também se recusaram a assinar a declaração de Ai fazendo “Claro para todos.” Claramente, este evento foi criado para suprimir a inovação da IA ​​nos países em desenvolvimento, enquanto legitimava armas de IA de grandes forças.

CABO: Os “princípios” do Google, para iniciantes, são definidos pelo próprio Google, eles são voluntários e inexplicados por qualquer lei. Então, teoricamente, nada impediu a empresa de continuar apenas qualquer pesquisa da IA ​​que ele queria. Por que ela sentiu a necessidade de fazer isso “oficial”?

Dr. Mathew Maavak: O Google é tão chamado “Princípios” A empresa nunca os determinou. Eles eram um mero SOP de consumo público, perfeitamente capsulado por seu lema ridiculamente cínico: “Não seja mau.”

Sua empresa de origem Alphabet é de propriedade dos suspeitos habituais da Big Capital, como Vanguard, Blackkock, State Street etc. – todos são armas privadas do estado profundo dos EUA.

Uma entidade como o Google não pode liderar “Qualquer tipo de pesquisa de IA” Como suas atividades devem estar de acordo com os ditames de seus principais interessados. O Google formalizou sua nova política de armas porque é a parte do público em seu proprietário para beber quase não existente.

CABO: É hora de vir com leis internacionais relacionadas à IA militar – como os princípios do Google antes de uma mudança recente, mas executiva?

Dr. Mathew Maavak: Como aludi anteriormente, vários modelos internacionais de gerenciamento de AI-Koji são bastante fac-símile um do outro-eles são formulados superiores pelo Google, Microsoft, Amazon e outros membros dos chamados Bros tecnológicos. Eles acabaram de receber a ilusão de que têm uma participação nessa matriz global para a IA legal e de ética. Os burocratas cansados ​​marcaram tudo o que a grande tecnologia promoveu através de vários atores e avenidas.













Ao mesmo tempo, os dissidentes dessa farsa foram sistematicamente fortalecidos. Eles, no entanto, terminarão o último sorriso na chegada de AI Shtf evento. (Vou salvar esta linha de investigação para o segundo dia).

Existem outras questões perturbadoras que precisam ser consideradas aqui: como definir “Crime de guerra da IA” Dentro da estrutura jurídica internacional? É possível pensar em um consenso universal?

O operador de uma aeronave não tripulada armada responsável pela exclusão de resultados civis pode colar a catástrofe no AI Proču. O software que impulsiona o drone em si pode ter algoritmos de diferentes entidades privadas em todo o mundo. Quem deve transmitir a culpa no caso de um crime de guerra? Operador, fornecedor responsável pela integração de software ou entidade cujo algoritmo foi usado ou adaptado para segmentar? Realisticamente, deve ser uma nação antagônica, mas nunca apostar na fazenda em restituição se o culpado dos Estados Unidos for ou um aliado próximo como Israel.

Por último, mas não menos importante, os governos de todo o mundo agiram como co-autoridades no uso da IA ​​pelo Google para uma censura que discorda de visões científicas e encontrando pesquisas de contração durante a chamada pandemia coid-19. Ao fazer isso, eles efetivamente entregaram a constante influência da grande tecnologia para chantageá -los.

Além disso, o que você acha que está facilitando a pesquisa de um caminho biológico em 400 laboratórios americanos associados à militaridade militar em todo o mundo? A experimentação microbiana com ganho microbiana não é possível sem IA.

CABO: As ferramentas de IA em áreas negligentes da vida, como criar textos ou imagens, ainda não são perfeitas. Não é um pouco cedo para confiar neles na guerra?

Dr. Mathew Maavak: A geração de textos e imagens de IA pode ser absolutamente usada para a guerra, e isso já está se tornando uma preocupação significativa nos cenários modernos de conflito. O conteúdo de Ratio AI pode ser armado através de textos que geram IA (propaganda, desinformação, etc.); Imagens/deepfakes de AI (por exemplo, submetidos a um líder/consenso nacional); Inteligência falsa (Egcreate Casus Belli) e desprezo pela comunicação (por exemplo, cadeia de comando submarino), entre outros. As possibilidades aqui são simplesmente infinitas!

A IA se desenvolve em velocidade exponencial. A ficção científica de ontem é a realidade de amanhã!

CABO: Como o Washington Post relatou recentemente, o Google parece ter sido Fornecendo uma ferramenta Para as forças de defesa israelenses (IDF) desde o início de sua campanha de Gaza. Uma mudança nos princípios da IA ​​pode se conectar com isso?

Dr. Mathew Maavak: Eu suspeito extremamente. IDF -Este uso dos serviços de computação em nuvem do Google e ferramentas conectadas (a Amazon é provocada como alternativa) pode ser retratada como um ponto de partida canônico para as armas ai. Mas por que as IDF desejariam que uma força de trabalho civil multinacional com sede nos Estados Unidos tivesse acesso a suas operações militares?

Se o Google tivesse fornecido ferramentas de IA da IDF, ele teria feito isso sob as diretrizes do estado profundo dos EUA. Uma entidade civil nominalmente não pode entregar unilateralmente ferramentas de IA para uso da guerra em qualquer lado da força, aliança ou de outra forma.

Logicamente falando, a participação do Google no massacre de Gazan deve resultar em um boicote em massa dos Estados -Membros do Estado Islâmico (OIC). Mas isso nunca acontecerá como muitos políticos, “Tehnocrat” e os acadêmicos da OIC são vistos pelos EUA. (No decorrer do escândalo da USAID, é apenas a ponta do iceberg, revelando a extensão da subversão internacional no jogo). Os guardas ferroviários de mérito, preconceito e não discriminação também não existem no bloco OIC, embora eles compõem as colunas de gerenciamento de IA.

Em suma, os princípios do que eles estão atualmente, seja em uma esfera civil ou militar, nada mais são do que um tigre de papel.

CABO: Novamente em conexão com IDF, tambémdescoberto Que muitas mortes civis em Gaza obviamente não são o resultado de ferramentas ruins de IA, mas uma supervisão humana negligente. Talvez a IA militar, quando empregada adequadamente, possa levar a uma guerra mais humana?













Dr. Mathew Maavak: Honestamente, não acho que a IA tenha desempenhado um papel significativo em uma guerra genocida em Gaza. O uso da IA ​​levaria à campanha militar direcionada; Não é louco, uma corrente sanguínea de terrorismo colorido. Isso não foi “supervisão”; Isso foi intencional!

Compare as recentes ações israelenses em Gaza com uma campanha militar relativamente profissional que passou na mesma área em 2014-quando a inteligência humana (HUMINT) e a inteligência eletrônica (ELINT) tiveram um papel maior que a AI-VI AI. A IA pressionou a IDF ou a IA é usada como uma cabra sacrificial para os crimes de guerra israelense?

No entanto, a questão maior é: por que o sistema de segurança nas fronteiras da IDF não conseguiu descobrir as atividades militares do Hamas em liderança até 7 de outubro de 2024? O sistema está equipado com vários sensores e ferramentas para detectar em todo o país, o mar, o ar e o subsolo – o que torna o fracasso ainda confuso.

Na análise final da IA ​​armada em todos os aspectos da vida humana, incluindo religiãoE a American Great Technology lidera o caminho. Por fim, sob certas circunstâncias no futuro, a IA pode ser usada como juiz, júri e executor. Pode decidir Quem vale a pena vivere quem não é.

Nós realmente vivemos em tempos interessantes.