AIADMK MLA Sengottaiyan refuta rumores de comemorar ‘reuniões consultivas’ com seguidores

Os funcionários da AIADMK esperam do lado de fora da residência do Partido MLA Ka Sengottaiyan em Kullampalayam em Gobichettipalayam, distrito de Erode, quarta -feira | Crédito da foto: acordo especial

Desconiente os relatos de celebrar “reuniões de consultoria” com apoiadores, Gobichettipalayam AIADMK MLA KA Sengottaiyan esclareceu que os funcionários do partido visitaram sua residência apenas para convidá -lo para reuniões públicas planejadas por ocasião do ex -primeiro -ministro MG Ramachandran 108th Aniversário de nascimento.

Em uma breve interação com os mediadores fora de sua residência em Kullampalayam, Sengottaiyan disse que as autoridades do partido queriam convidá -lo para reuniões organizadas em Gobichettipalayam e Anthiyur na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025) e quinta -feira (13 de fevereiro).

A celebração não ocorreu em 17 de janeiro, uma vez que o Código de Conduta de Modelo (MCC) estava em vigor devido ao Bypoll the Erode Assembly (East).

“Não foi uma reunião consultiva”, disse Sengottaiyan, acrescentando que recebe de 100 a 200 visitantes todos os dias. O ex -ministro da AIADMK é agora o secretário do partido do partido em Erode Suburban (oeste).

A ausência do Sr. Sengottaiyan em uma cerimônia de parabéns organizada para implementar o projeto Avinashi-Atinahikadavu, participou da luta contra as lutas urbanas. Ele também não havia participado da inauguração virtual do escritório da AIADMK em Delhi, fabricado em Chennai.

O MLA da AIADMK esclareceu que não “boicote” a cerimônia de parabéns, mas “decidiu não participar” porque o convite e as faixas não apresentaram as fotos dos ex -ministros principais MG Ramachandran e J. Jayalithaa. O pessoal da polícia foi destacado por segurança fora de sua residência na noite de terça -feira devido à controvérsia.

Na quarta -feira, o Tribunal Superior de Madras aumentou sua permanência na Comissão Eleitoral dos Procedimentos da Índia sobre a disputa de liderança do partido. Após o veredicto, vários funcionários chegaram à residência do Sr. Sengottaiyan enquanto ele estava fora. Logo, os relatórios começaram a circular de que o ex -ministro planejou uma reunião com seus apoiadores, o que o levou a emitir o esclarecimento.