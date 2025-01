AIG Hospitals estabelecerá centro de oncologia de Rs 800 crore em Hyderabad com terapia por feixe de prótons

A AIG Hospitals está preparada para introduzir a terapia por feixe de prótons, uma tecnologia inovadora para o tratamento do câncer. O hospital anunciou no sábado (11 de janeiro de 2025) que seu conselho aprovou um investimento de Rs 800 milhões para o novo equipamento, que estará localizado em seu campus existente em Gachibowli. “Isso o tornará o terceiro centro de terapia de prótons do país e o primeiro em Telangana e Andhra Pradesh”, disse um comunicado.

A pedra angular do centro será Sistema de terapia de prótons Proteus ONE equipado com DynamicARC, adquirido da IBA, líder belga em tecnologia de terapia de prótons. Este sistema avançado permite a entrega de radiação de alta precisão que reduz os danos aos tecidos saudáveis ​​circundantes, tornando-o eficaz no tratamento do cancro em crianças e adultos.

Falando sobre a iniciativa, o Dr. D. Nageshwar Reddy, Presidente da AIG Hospitals, destacou o potencial transformador do projeto. “Nosso compromisso é colocar os pacientes no centro de tudo o que fazemos. A aquisição do sistema de terapia por feixe de prótons e nossa parceria com a IBA representa um salto na prestação de cuidados oncológicos de ponta e compassivos. “O Proteus ONE será a base do nosso novo centro oncológico dedicado com 300 leitos e fornecerá cuidados comparáveis ​​aos melhores do mundo”, disse ele.

A terapia por feixe de prótons é considerada a forma mais avançada de radioterapia disponível atualmente. Oferece precisão excepcional, atacando tumores com grande precisão e respeitando os tecidos saudáveis ​​circundantes. Isso o torna benéfico para pacientes com tumores localizados perto de órgãos críticos, bem como para pacientes pediátricos com câncer.

“A aquisição desta tecnologia está alinhada com a visão da AIG Hospitals de fornecer cuidados oncológicos de classe mundial na Índia. “Essa opção de tratamento aprimorará ainda mais nosso conjunto abrangente de serviços de tratamento do câncer, incluindo oncologia médica, oncologia por radiação, oncologia cirúrgica, cuidados de suporte, pesquisa clínica e treinamento”, disse PVS Raju, vice-presidente da AIG Hospitals.